El Compos decide inscribirse en el play off exprés de ascenso a Segunda B

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia NASO CALVO

SANTIAGO / LA VOZ 03/06/2020 21:06 h

El Compostela amenazó recientemente con no inscribirse en el play off exprés ante las exigencias de la Federación Española de Fútbol, que pretende que toda la responsabilidad de lo que suceda en la disputa de los partidos recaiga sobre los clubes. Inicialmente, el equipo directivo que preside Antonio Quinteiro se negó a aceptar esta propuesta, que el propio mandatario consideró «un abuso». Ahora, las aguas parecen volver a su cauce y el Compostela anuncia finalmente que sí disputará el play off de ascenso a Segunda División B.

La junta directiva del Compostela se reunió con sus asesores jurídicos para tomar una decisión sobre la posibilidad de jugar el play off. En este encuentro, los abogados informaron de la «deficiente redacción» de la documentación remitida por la Federación Española de Fútbol, si bien reconocieron que los problemas eran «más de forma que de fondo». La directiva de Quinteiro, tras la información recibida el día anterior de la Federación Galega de Fútbol y el informe de sus letrados, decidió tramitar la inscripción en el play off exprés, si bien agotará todos los plazos a la espera que desde Madrid se envíe una nueva documentación que esclarezca las dudas existentes.

La directiva blanquiazul quiere insistir en varias cuestiones, como que se deben poner en marcha ya los mecanismos de control para asegurar el cumplimiento de los protocolos. Antonio Quinteiro y su equipo quieren hacer hincapié, una vez más, en que a día de hoy «la salud es lo primero, por encima de cualquier ambición deportiva». Ante tales circunstancias, en el Compos se sigue «echando en falta interés por parte de los organizadores de la competición en que la seguridad sanitaria de todos los implicados esté asegurada».

Los protocolos de seguridad

Al mismo tiempo, el Compostela aprobó también en la reunión esta semana los protocolos que deberán cumplir todos sus empleados desde el próximo lunes, fecha señalada para el inicio de los entrenamientos. Estos protocolos ya fueron comunicados tanto al Consejo Superior de Deportes como al Concello de Santiago, titular de las instalaciones de San Lázaro.