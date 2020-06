Miki Villar: «En circunstancias normales podrían ascender dos e incluso los cuatro gallegos»

0

La Voz de Galicia NASO CALVO

SANTIAGO / LA VOZ 03/06/2020 05:00 h

Miguel Villar Alonso, Miki Villar (Nigrán, Pontevedra, 1996), reconoce que el confinamiento no le afectó mucho a nivel anímico. Explica que lo llevó «muy bien, ya que en mi vida diaria no soy mucho de salir. Me gusta pasar mucho tiempo en casa, aunque estas semanas eché en falta tanto a mi novia como a mis amigos». El jugador ya tiene muchas ganas de empezar el trabajo con el grupo, de tocar balón. «Se echa mucho en falta el día a día y el estar con mis compañeros».

El atacante del Compostela hubiese preferido jugarse el ascenso a Segunda División B «en un play off tradicional». Además, no le gusta jugarse la temporada frente a otros clubes gallegos. «Nuestro grupo es muy fuerte y en circunstancias normales podríamos ascender dos, e incluso los cuatro. Considero que es injusto que solo puede subir un equipo de Galicia, pero es lo que hay y debemos aceptarlo».

Sobre la firme postura del Compostela y de otros equipos españoles de Tercera División, que exigen a la Federación que se responsabilice totalmente de lo que pueda suceder en la reanudación de la competición, Miki Villar entiende que el comportamiento y la actitud de los federativos «es vergonzosa y sin ningún sentido. No es lógico lo que pretenden hacer. Quien organiza el play off resulta que no quiere saber nada de las responsabilidades, cuando lo normal es que el organizador tiene que asumir siempre todas las consecuencias de una competición. Incluso, no creo que sea legal lo que quieren hacer con los clubes».

La situación sanitaria está mejorando en todo el país y eso obliga al optimismo, según revela el jugador del Compos: «Creo que sí, que se jugará el play off. La situación ahora está un poco mejor y nosotros ya pronto empezaremos a entrenar».

No será en San Lázaro

El Compos pidió San Lázaro. Sería un buen premio para los campeones de grupo disponer de esa pequeña ventaja de jugar en casa, aunque sin afición en las gradas. Sus tres rivales no aceptaron la propuesta del equipo blanquiazul, por lo que los tres partidos del play off exprés serán lejos de la capital de Galicia.

Sobre el escenario de los encuentros, Miki Villar no tiene grandes preferencias, aunque todos los blanquiazules hubiesen preferido que se jugase en el estadio de San Lázaro: «Lo del campo me da igual, siempre que sea con las medidas y con los protocolos correspondientes. Supongo que será un estadio. Pasarón o A Malata estarían bien», apunta el compostelanista en el tiempo que la Federación Galega de Fútbol intenta que Balaídos o el Anxo Carro de Lugo sean en los escenarios de los tres partidos de la promoción de ascenso.

Las ventajas del campeón

Miki, que respondió a las preguntas de los aficionados blanquiazules en el canal de Youtube del Compos, echa en falta los privilegios que tendrían los campeones en un play off tradicional, pero recuerda que «cuantas más ventajas tengamos para ascender, pues mucho mejor. Con el empate ganamos el partido y después tenemos la repesca si no conseguimos el ascenso a la primera. Son dos cuestiones que nos benefician».

El primer adversario del Compostela, en las semifinales de la promoción, será el Barco: «No le tengo miedo a ninguno de los rivales que tendremos en este play off, pero sí es cierto que hay un respeto absoluto por cada uno de ellos». Miki Villar explica que se encuentra feliz en Santiago y en el Compos y señala que hasta la suspensión del campeonato «estaba realizando un buen torneo. Esta temporada me encuentro muy bien. Ya acabé bien el año pasado y en esta campaña arranqué bastante bien. Estoy más tranquilo y aprendí mucho de las experiencias anteriores. Una mayor madurez podría ser la razón de mi estado de forma», resume el futbolista.