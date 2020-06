El primer gallego con coronavirus que fue tratado con un pulmón artificial se recupera en casa

0

e. álvarez

Santiago 01/06/2020

Todo empezó con un zumo de naranja. Lo bebió y no percibió el sabor. Tras la pérdida del gusto y el olfato, Diego Framil, un compostelano de 44 años, acudió al Hospital Clínico de Santiago. También tenía manchas rojas en la piel, como si fuese varicela. Era el 5 de abril. Apenas recuerda nada del mes siguiente, tiene lagunas y sueños que confunde con la realidad. Sí se acuerda de que en el box de urgencias un enfermero, o un auxiliar, trataba de tranquilizarlo: esto no es nada, hay gente que se cura, le decía. «Pero me emocioné, sé que eché la llorera. Me estaba dando cuenta del peligro que pasaban los sanitarios y de los pocos medios que tenían, pero no pensé lo que podría pasarme a mí», evoca.

Porque, como recuerda aún desde el hospital [justo el día anterior a que le den el alta], el bicho la tomó con sus pulmones. Con solo 44 años y sin patologías previas, salvo el sobrepeso, el SARS-CoV-2 le afectó a los riñones y después pasó a los pulmones. De hecho, apenas estuvo en planta, enseguida tuvieron que ingresarlo en la unidad de cuidados intensivos, donde fue el primer paciente de covid-19 en Galicia al que le aplicaron la técnica ECMO, las siglas en inglés de oxigenación de membrana extracorpórea. Se trata de un sistema de asistencia mecánica circulatoria y respiratoria capaz de oxigenar y ventilar la sangre del paciente que permite que el pulmón descanse. «Es una oxigenación de la sangre, la filtran», aclara Diego.

Se trata de una técnica que solo puede aplicarse a pacientes con unas condiciones físicas buenas, porque es muy invasiva. Así estuvo Diego desde el 8 hasta el 27 de abril. Para su familia, ha vuelto a nacer: «Yo solo sé que no sé nada, porque al estar sedado 21 días todo me lo han contado ellos. Quienes pasaron el mal trago fueron mis familiares», dice.

Diego no sabe cómo se contagió, nadie de su familia dio positivo. Cumplía el confinamiento y sus únicas salidas a la calle fueron al supermercado o a Correos a hacer un par de recados. Ni su pareja ni nadie de su familia dio positivo. Por fin, después de casi dos meses, el pasado viernes pudo irse a su casa. Atrás quedó una experiencia que no le desea a nadie: «Creo que es un enemigo desconocido al que no hay que subestimar. Cuando desperté y mi familia me empezó a contar, me di cuenta del calvario por el que habían pasado, yo nunca pensé que había estado al borde de la muerte, me enteré a posteriori», relata aún un tanto compungido. También desconoce por qué le afectó tanto. Es algo que no habló con los médicos: «Supongo que fue así y punto, no es cuestión de edad, prefiero no pensarlo».

La masa muscular

Dice que ahora mismo está bien, los médicos creen que ha recuperado su capacidad pulmonar, y el único problema es la masa muscular, ya que debe recuperar fuerza. «Si hacemos un pulso, me ganas seguro», bromea. A recuperar esta capacidad muscular le ayudaron los fisioterapeutas: «Al principio se sentía vulnerable y ellos me apoyaron mucho». No solo hay agradecimiento para los fisios. Auxiliares, personal de enfermería, médicos... «Tenemos los mejores profesionales, los mejores. Me sentí como si estuviese en mi casa y, si te digo la verdad, eso me ha ayudado muchísimo en la recuperación». Tras lo que ha pasado, pide a la gente que tenga «cabeciña»: «El covid no es una broma, y eso que yo fui de los que se lo tomó en serio desde el principio, pero me pilló y aquí estoy».