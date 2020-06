Los Fogos do Apóstolo llegarán a diferentes barrios

0

La Voz de Galicia

01/06/2020 14:21 h

No será en el Obradoiro, pero las Festas do Apóstolo tendrán un "espectáculo pirotécnico importante". Así lo anunció el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, apuntando que se llevarán a cabo en "múltiples sitidos da cidades para que se poida disfrutar deles evitando a concentración de persoas". Asegura que se excluye expresamente el Obradoiro, que ya el año pasado se había anunciado que no acogería los fuegos.

Los fuegos serán en los barrios y en el entorno de la ciudad, afirmó Bugallo, con el objetivo de que se pueda disfrutar de ellos desde las casas, las calles, las plazas y los parques compostelanos. Anunció que el viernes será cuando se saque a concurso el proceso y se darán más detalles sobre ello.