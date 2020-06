Bicho: «El Compostela es el campeón y solo quiere ascender en el campo»

0

La Voz de Galicia NASO CALVO

SANTIAGO / LA VOZ 02/06/2020 05:00 h

Para Javier Fernández Abruñedo, Bicho (1996), es lógico que el Compostela amenace con no inscribirse en el play off exprés: «Los requisitos de la Federación Española de Fútbol no son los adecuados para Tercera División y para Segunda B. Mantener el mismo protocolo de los equipos de Primera y Segunda división es complicadísimo. La federación no debería mirar para otro lado y su objetivo debería ser ayudar a los clubes de las categorías de abajo», recalca Bicho.

El atacante blanquiazul, además, está «totalmente de acuerdo» con la postura adoptada por el club de la capital de Galicia y con el comunicado emitido por su presidente. «Nosotros queremos jugar, tenemos muchas ganas de disputar el play off exprés. Por el simple hecho de ser campeones, no queremos ascender ni en los juzgados ni en los despachos, queremos ascender en el campo, aunque sea con esta modalidad de play off», apunta el compostelanista.

Lo que también tiene muy claro el punta blanquiazul es que hubiese preferido el play off tradicional y en ningún caso le gusta enfrentarse a los equipos gallegos. «Hay que aceptar la situación tal cual está, porque no queda otra. Nosotros tenemos el objetivo de ascender y estamos con mucha confianza. Ahora parece que hay más posibilidades de que pueda llevarse a cabo el play off, pero sería bueno que los equipos gallegos tuviesen más opciones. El grupo es muy fuerte y seguro que en una situación normal hubiese ascendido más de uno», se lamenta el jugador del Compos.

En Primera y en Segunda, los clubes pueden concentrarse para disputar las jornadas que restan del campeonato. Sin embargo, para Bicho esta es una opción totalmente inviable para los equipos de Tercera y Segunda División B. «En mi caso particular, yo no tendría problema para estar aislado esperando la disputa del play off. Pero ya son muchas semanas de confinamiento y, como le ocurre a cualquier futbolista aficionado, tengo ganas de estar con mi familia y con mis amigos. Pero hay muchísimos casos en estas categorías en donde los jugadores trabajan y tienen hijos, y así es muy complicado plantear cualquier tipo de concentración. En Primera y en Segunda, además de los grandes sueldos que tienen, sería más fácil hacerlo».

A las preguntas de los aficionados en el canal de Youtube del Compostela, Bicho respondió que prefiere jugar el play off en San Lázaro, una ventaja, dice, que deberían tener los campeones.