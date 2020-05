El Compostela amenaza con no inscribirse en el play off exprés

0

La Voz de Galicia

SANTIAGO / LA VOZ 28/05/2020 19:07 h

La Federación Española de Fútbol quiere que toda la responsabilidad sanitaria recaiga sobre los clubes que van a participar en el play off de ascenso a la Segunda B. El Compostela no está dispuesto a firmar ningún documento, pues desde la entidad de San Lázaro entienden que quien organiza la competición «tiene que responsabilizarse del buen desarrollo de la misma». Antonio Quinteiro, presidente del Compos, amenaza con no inscribir al equipo en la promoción exprés: «Tenemos que valorar el escrito que nos presentaron desde la Federación. Hay que leerlo bien, con calma, pero nuestros abogados nos dicen que no tiene mucho sentido que seamos nosotros los únicos responsables de lo que pueda suceder cuando se reanude la competición».

El dirigente insiste en que se está hablando de «una situación de riesgo y por eso consideramos un abuso de la Federación el hecho de que solamente quiera responsabilizar a los clubes de lo que pueda pasar con la disputa del play off». Al mismo tiempo, el mandatario recuerda que es la Federación la que tiene obligación de vigilar que se cumplan todos los protocolos. «No somos los únicos que nos estamos quejando, la protesta es casi unánime por parte de los equipos participantes. Somos entidades modestas, no tenemos el dinero que tienen los equipos de Primera y de Segunda División».

Quinteiro tiene confianza en que los federativos recapaciten: «Nosotros podemos controlar a los futbolistas el tiempo en el que están en las instalaciones entrenándose, pero no podemos vigilarlos ni cuando están en su casa ni cuando tienen cosas que hacer aparte del fútbol. No son profesionales, no podemos concentrarnos ni encerrarlos. Los protocolos para Tercera División no pueden ser los mismos que los que se exigen en el fútbol profesional». Por este motivo, Antonio Quinteiro entiende que no se puede firmar el documento que presenta la Federación.

De todos modos, apunta el presidente blanquiazul que «aún firmándolo no habría responsabilidad para nosotros. Tendremos que ser cautos y analizar las cosas con mucha cabeza para tomar una buena decisión». Para Quinteiro, la medida es «abusiva y con una gran falta de criterio».

El presidente del Compos tiene «muy claro» que para que todo esto llegue a buen puerto «en la Federación tienen que tomar otro tipo de decisiones. Son ellos quienes tienen que asumir las responsabilidades. De lo contrario, que hagan como en otros países, que resolvieron los ascensos en los despachos».

En este caso, y como es lógico pensar, «para evitar todos los problemas que quieren poner sobre las espaldas de los clubes, que anulen lo del play off exprés y que los campeones asciendan. Nosotros no podemos aceptar lo que nos piden y tampoco podemos callarnos. Debemos informar a nuestra afición de todo lo que está ocurriendo y de todo lo que nos exigen».