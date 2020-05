Hemeroteca | 1995 | El PSOE repite como lista más votada pero pierde la mayoría

0

28/05/2020 05:10 h

Hace 25 años, los socialistas compostelanos lograban repetir como lista más votada en las elecciones municipales de Santiago pero no revalidar la mayoría absoluta después de perder una de las actas de ediles. Así, la lista liderada por Xerardo Estévez obtenía doce concejales, el PP once mientras que el BNG lograba dos. Xerardo Estévez aseguraba tras estos resultados que gobierno en minoría y que no habría un gobierno de coalición. En entonces alcalde en funciones afirmaba que alcanzaría pactos puntuales con los nacionalistas y con el PP, afirmando que "el proyecto de transformación de la ciudad va a seguir adelante, y la única forma de pararlo es que las otras dos fuerzas políticas digan no".

Estévez insistió en los buenos resultados obtenidos, ya que rompieron el techo electoral y consiguieron seguir subiendo en número y en porcentaje.