Los Fuegos se caen finalmente de las fiestas del Apóstol, que se mantendrán con actos limitados

La Voz de Galicia rosa martínez

la voz 22/05/2020 14:51 h

Las fiestas del Apóstol se quedarán sin el espectáculo que le daba proyección más allá de la propia ciudad y de Galicia. Aunque prácticamente ya se había descartado la celebración de la habitual exhibición de la noche del 24 de julio en el Obradoiro y de la sesión pirotécnica, al menos según el formato tradicional, el Ayuntamiento no renunciaba hasta ahora a organizar un acto con base audiovisual que hiciese visible la ciudad a nivel nacional, e incluso internacional, y trasladase la imagen de una Compostela segura y acogedora.

Finalmente, el gobierno municipal ha descartado esa posibilidad. La conciliación de cualquier intervención con las medidas de seguridad limitarían el aforo en la plaza del Obradoiro a entre 600 y 700 personas sentadas, mientras que el coste de un espectáculo de calidad pensado con esa proyección mediática superaría los cien mil euros. «E non se entendería ben ese gasto para un público tan limitado», afirmaba esta mañana el alcalde, quien hasta ahora mantenía la aspiración de que la festividad del Apóstol no pasara sin algún guiño mediático desde la plaza jacobea más internacional. Parte del importe (en torno a 100.000 euros) previsto para el espectáculo original se destinará al programa de ayudas del Consorcio para la mejora de locales comerciales y de hostelería.

Lo que sí habrá son fiestas, reiteró Xosé Sánchez Bugallo. Y también ofrenda, aunque en otro formato. El alcalde desconoce todavía si habrá el tradicional desfile del día 25 que abre los actos de la ofrenda al Apóstol, pero «si haberá ofrenda», reiteró, al igual que fiestas, aunque a otra escala, con actos sin grandes concentraciones. Las medidas contra el covid-19 mandan este año.

Y si la pandemia condicionará cualquier celebración en julio, más lo hará con la gran cita popular de junio, la de la noche de San Xoán. El Ayuntamiento no concederá de momento permisos para la celebración de cacharelas en espacios públicos. Ya le han llegado algunas peticiones y serán rechazadas por cuestión de seguridad ciudadana. «A seguridade exisible para entón será dificilmente compatible coa actividade habitual en torno ás cacharelas e as sardiñadas», afirma Bugallo, por lo que, de momento, dice, «non se van autorizar». Y si se autorizasen en espacios privados, sería «baixo a responsabilidade de quen as organice» y con el cumplimiento de todas las normas de seguridad que haya en ese momento por el covid-19.