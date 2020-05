Roberto Baleato: «Después de cumplir esta semana los 30, me siento como un chaval de 18»

0

La Voz de Galicia NASO CALVO

SANTIAGO / LA VOZ 13/05/2020 22:35 h

Roberto Baleato, centrocampista del Compos, cumplió esta semana los 30 años de edad. «Me siento como un chaval de 18», dijo el futbolista nacido en Bembibre. Hijo del que fuera alcalde durante muchos años de Val do Dubra y también futbolista del Compostela cuando Arsenio Iglesias era el responsable técnico, tiene un claro objetivo a corto plazo: conseguir el ascenso a Segunda División B con el Compostela. A medio o tal vez a más largo plazo, su idea es colgar las botas en el equipo de su pueblo, el Dubra, y dar sus últimos toques al balón en el campo Juan Baleato, nombre que recibe la instalación deportiva en memoria de su padre.

Ahora, Roberto Baleato solo piensa en ponerse en la mejor forma posible para afrontar el próximo mes el play off express de ascenso a la categoría inmediatamente superior, si es que la situación de emergencia sanitarias lo permite. Después de dos meses de confinamiento, el medio blanquiazul reconoce que las condiciones de los futbolistas no son las más idóneas. Pese a seguir el plan de trabajo marcado por el preparador físico durante todas estas semanas, una competición deportiva de máximo nivel requiere mucho más. «En el primer mes de confinamiento estuve trabajando y entonces lo llevé bastante bien, pero al poder salir ahora a la calle para correr y hacer ejercicio es mucho mejor para todos, para poder llegar en una mejor forma al inicio de los entrenamientos con vistas al play off», apunta el compostelanista.

El play off

Además, insiste en que «ahora hay que pensar en que sí se va a disputar, por lo que debemos prepararnos lo mejor posible. La idea es jugar, aunque luego ya veremos lo que pasa, pues no dependerá de nosotros. Habrá que mirar el tema sanitario. Preparados tendremos que estar, sin duda, después ya veremos lo que sucede».

A Baleato no le gusta mucho la idea de jugarse la temporada ante los equipos de la misma comunidad: «El grupo gallego es muy potente. Lo demostró un año más. En Galicia hay varios equipos que tendrían posibilidades de lograr el ascenso enfrentándose a rivales de otras regiones, pero las circunstancias son las que marcan esta decisión y lógicamente debemos adaptarnos».

Reconoce Baleato que «esto es un parche, ya que nunca se dio una situación parecida. Tenemos que mentalizarnos y llegar lo mejor posible para afrontar un play off de máxima importancia y de máxima exigencia». Sabe que todos los equipos estarán en las mismas condiciones, pero indica que la condición física no será perfecta. «Cuando empieza la temporada nunca estás bien y es lógico pensar que esto va a ser todavía peor. Nos vamos a jugar la temporada a un solo partido, de máxima intensidad, y no llevaremos entrenamientos suficientes para afrontar el compromiso de la forma más idónea. No estaremos en las mejores condiciones físicas para jugar a un nivel de tanta exigencia», resume el futbolista blanquiazul.

Decisión acertada

Baleato es feliz en el Compos. Considera que la decisión de jugar en la capital de Galicia fue un acierto: «El Compos es un club grande, con mucha historia. Todo lo que haces en este equipo tiene una gran repercusión, con mucha influencia en las redes sociales. Además, contamos con un gran grupo humano dentro del vestuario».

En el momento de suspenderse la competición, el centrocampista se encontraba en un excelente momento de forma, aunque reconoce que siempre le cuesta empezar cada curso. «Soy un diésel y me cuesta coger el ritmo al inicio de cada temporada», comenta el jugador del Compos, quien reconoce haber llegado a un equipo diferente: «Venía del Bergantiños y en Santiago me encontré con un campo de juego de distinto y con un estilo totalmente diferente. Desde pequeño no tenía contacto con este estilo de juego. Creo que acabé adaptándome muy bien a este modelo. Estoy realmente contento. Es el sistema que nos va a llevar al ascenso».

El veterano futbolista de Val do Dubra aportó durante este curso una gran experiencia tras la disputa del play off durante estos años, además de una gran estabilidad en el centro del campo. Clave en el fútbol directo y en el juego aéreo, Roberto Baleato arribó a la capital de Galicia con un solo objetivo, «lograr el ascenso con el Compos y jugar la próxima temporada en Segunda División B».