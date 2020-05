Pato Guillén: «A partido único no veo un favorito, no hay ventajas»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia NASO CALVO

SANTIAGO / LA VOZ 12/05/2020 05:00 h

El uruguayo Patricio Damián Guillén, Pato Guillén (1984) es el portero menos goleado del grupo primero de Tercera División. El de Montevideo encajó en 27 participaciones solo 15 goles, seis menos de los recibidos por el guardameta del Ourense CF, segundo clasificado. El portero del Compostela recogió en sus redes la mitad de los balones que perforaron el portal del Arousa, tercer equipo en la lista de la clasificación.

Además, Pato Guillén superó el histórico récord de imbatibilidad que estableciera Ramón Ángel Docobo en el conjunto de la capital de Galicia. Docobo estuvo en la temporada 89-90 un total de 652 minutos sin recibir un gol. El guardavallas uruguayo estableció ahora un nuevo registro. Mantuvo bien alejados a todos los delanteros rivales durante dos meses y medio, desde el 20 de octubre del 2019 hasta el 5 de enero del 2020.

Pato Guillén aguantó 798 minutos sin encajar un gol, desde el minuto 33 del encuentro ante el Estradense en la capital gallega hasta el minuto 21 del partido disputado en O Couto frente al Ourense CF, el gran rival de los blanquiazules a lo largo de este curso deportivo. Durante ocho encuentros completos, el de Montevideo se mantuvo muy firme: As Pontes (0-0), Silva (1-0), Racing Vilalbés (0-2), Arzúa (3-0), Paiosaco (0-0), Arousa (2-0), Pontellas (0-2) y Choco (2-0).

El mejor nivel físico

Guillén trata de mantener el mejor nivel físico durante estas semanas de confinamiento. «Con la desescalada se lleva mejor, porque puedes entrenar al aire libre», apunta el uruguayo, que al mismo tiempo admite que durante el día le «queda poco tiempo libre en casa porque Lucas (su hijo) tiene bastante energía, me tiene todo el rato para arriba y para abajo».

Sobre la disputa del play off express para decretar el equipo gallego que subirá a Segunda División B, el de Montevideo aclara que «lo más justo para todos era acabar el campeonato. Nuestra postura fue siempre la de jugar el torneo al completo, pero eso ya no puede ser. Ahora nos dan la oportunidad de ascender en un play off express y vamos a pelear por alcanzar este gran objetivo. Acabamos esta liga como primeros de grupo, pero a partido único no veo favoritos, no hay ventajas. Todo puede ocurrir. Solo esperamos que se puedan jugar los partidos con todas las medidas de seguridad y con la máxima garantía». A Pato Guillén le gustaría jugar los partidos en un estadio con dimensiones similares a las de San Lázaro.

«El grupo gallego es bastante fuerte»

Al portero del Compostela le hubiese gustado jugar el play off «ante equipos diferentes, de otras regiones. Es una pena que solo sea contra los conjuntos gallegos. Además, tendremos que jugar sin público. Después de la gran temporada que hemos realizado, tanto la afición como nosotros nos merecíamos jugar la promoción con la grada llena». Sobre las opciones del cuadro blanquiazul en este play off express, Pato Guillén apunta que «el grupo gallego es bastante fuerte. Creo sinceramente que habría más posibilidades de subir jugando contra adversarios de otras autonomías. De todos modos, ahora intentaremos aprovechar el conocimiento que tenemos de todos nuestros rivales».

Sobre el estado físico del plantel, el futbolista aclara que «bien no vamos a estar, sobre todo la primera semana de entrenamiento. Estuvimos trabajando desde el primer día en casa, pero llevamos dos meses sin ejercitarnos juntos. Tendremos que aprovechar al máximo las tres o cuatro semanas de preparación que tendremos para llegar lo mejor posible a los encuentros oficiales».