Detenido in fraganti tras robar en el interior de ocho coches en un garaje de Bertamiráns

La Voz de Galicia Xurxo Melchor

Santiago 08/05/2020 14:09 h

La Guardia Civil de O Milladoiro (Ames) ha detenido al presunto responsable de una ola de robos en el interior de vehículos en Bertamiráns que comenzó a principios de año, pero que se agudizó con el confinamiento de la población decretado por la pandemia del coronavirus. Una oportunidad que el ladrón no dejó escapar para incrementar su actividad gracias a que muchos de los coches no se movían y sus dueños casi no los utilizaban.

El detenido es un vecino de Bertamiráns de 29 años de edad y con numerosos antecedentes policiales por delitos similares ejecutados de la misma manera, que ha quedado en libertad tras prestar declaración judicial, aunque, eso sí, investigado por robo con fuerza. Fue arrestado tras dar su último golpe en ocho coches de un garaje comunitario de Bertamiráns. Los agentes le estaban esperando porque le vigilaban desde hacía días y consiguieron cazarle in fraganti llevando en su poder objetos procedentes del robo que han podido ser devueltos a sus dueños.

Los investigadores de la Guardia Civil de O Milladoiro pronto determinaron que en estos robos en el interior de vehículos existía un patrón de actuación común y que todos ellos se enmarcaban también en un área geográfica perfectamente definida. Esos datos pronto les hicieron sospechar del detenido, por lo que, en colaboración con la Policía Local de Ames, se puso en marcha un operativo con dispositivos nocturnos de vigilancia discreta en todo Bertamiráns, con especial atención en algunas zonas que parecían ser las predilectas del ladrón.

Esa vigilancia permitió la detención in fraganti del ladrón y el esclarecimiento de un total de 35 delitos de casi idénticas características.