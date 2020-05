El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, felicita al equipo por el título

0

La Voz de Galicia EFE AGENCIA

06/05/2020 20:49 h

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y el directivo responsable de la sección de balonmano, Jordi Argemí, felicitaron por vídeoconferencia,a la plantilla azulgrana, a la que la Real Federación Española de Balonmano ha proclamado campeón de la Liga ASOBAL tras las suspensión definitiva de la competición a causa de la Covid-19. «Os habéis esforzado, habéis ganado, habéis demostrado que sois los mejores y aunque han quedado pendientes encuentros de la liga Asobal, creo que el triunfo ha sido merecido», ha dicho Bartomeu.

«Lo que me sabe muy mal es que otras competiciones han quedado pendientes y la Final Four de la Liga de Campeones, un proyecto en el que teníamos muchas ilusiones, la jugaremos más tarde (finales de diciembre) y algunos como Andersson, Abel (Serdio) o Víctor Tomás, no la podréis jugar, pero sabed que estaréis con el equipo porque haber llegado a ella ha sido un trabajo que habéis hecho todos los que ahora estáis y quiero felicitaros a todos», añadió.

También ha lamentado Bartomeu que el coronavirus les haya privado de una temporada que podría haber sido histórica con la consecución de todos los títulos en juego (ha logrado 6 de 6, pero el séptimo, la Liga de Campeones de momento, ha quedado aplazado). Por su parte, Argemí pidió a toda la plantilla que «la celebración de esta Liga sea para Salvador Canals, un hombre entrañable, que todos habéis conocido. Una persona excepcional y maravilloso compañero».

Canals, que fue delegado del equipo desde 2001 a 2012 y miembro de la comisión deportiva de la sección, falleció el pasado viernes. El director deportivo, David Barrufet, también felicitó a la plantilla «por el comportamiento demostrado cada día dentro y fuera de la pista». «Esta Liga se la dedicaremos a Salvador, y cuando volvamos al Palau y tengamos oportunidad con el Palau lleno, haremos dos homenajes: uno, que será muy emotivo, a Salvador, y otro, que será muy bonito, a nuestro capitán Víctor Tomás».

Precisamente, Tomás, que se retira a final de esta temporada por una dolencia coronaria, destacó el trabajo que ha hecho todo el equipo desde el mes de agosto: «Solo nosotros sabemos lo que trabajamos y lo que cuesta ganar las cosas. Todo lo que nos venga estos días es algo que nos hemos merecido y eso está fuera de toda duda».