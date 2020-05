La federación dará por finalizadas el viernes las competiciones no profesionales

0

IVÁN ANTELO

06/05/2020 18:22 h

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó hoy a las federaciones territoriales lo avanzado por La Voz de Galicia el pasado 17 de abril. Dará por finalizadas las competiciones no profesionales con las clasificaciones actuales, dejando sin efecto los descensos, pero sí con ascensos. Así se lo comunicó Luis Rubiales a los presidentes de las distintas territoriales en una reunión telemática. Mañana jueves será trasladada esta decisión a la junta directiva, para su aprobación este viernes por la comisión delegada. De esta manera, los cuatro equipos gallegos de Segunda B (Coruxo, Pontevedra, Racing de Ferrol y Celta B) ya saben que no volverán a jugar hasta la próxima temporada, así como 16 de los 20 conjuntos de la comunidad del grupo 1 de Tercera.

Solo queda por resolver cómo se ejecutarán los ascensos. La RFEF intentará que sea sobre el terreno de juego. De Segunda B a Segunda, pretende realizar un play off exprés con los cuatro primeros clasificados de cada grupo. Los cuatro campeones se enfrentarán entre sí, originando dos ascensos, y los dos perdedores se sumarán al resto de equipos, para originar otros dos ascensos. Se jugaría en formato de concentración en sedes como la ciudad deportiva de Las Rozas o Pinatar Arena (Murcia). No hay fechas para su disputa. Estas las marcará Sanidad y por el momento no están autorizados los entrenamientos grupales de los equipos de las ligas no profesionales en ninguna de las fases, por lo que no sería nunca antes del mes de julio.

En cuanto a Tercera División, se dará una plaza a cada territorial. La idea es que los cuatro primeros de cada grupo jueguen entre sí. En Galicia, las semifinales serían Compostela-Barco y Ourense CF-Arousa y los ganadores se jugarían el ascenso en una final. Todos los partidos se disputarían en una sede por designar. No habrá prórroga ni penaltis. En caso de empate avanzan los mejores clasificados.

Así las cosas, de cara a la temporada 2020-2021, la Segunda B contará con 100 equipos. A los 80 de esta campaña y los 18 ganadores de los play offs se les sumarán dos equipos más. La RFEF no ha aclarado los criterios de estas dos vacantes, pero se especula con que sean los dos equipos con mejor coeficiente de puntos que no logaran el ascenso. Serían cinco grupos de 20, todos al mismo nivel, divididos por criterios geográficos. De cara a la temporada 2021-2022 se realizará una reestructuración de las competiciones nacionales, con una categoría nueva de dos grupos por debajo de la Segunda División (se especula con el nombre de Primera División RFEF).