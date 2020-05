Así afecta a los clubes gallegos la resolución de las ligas no profesionales

0

La Voz de Galicia Iván Antelo

06/05/2020

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ya tiene claro lo que va a hacer con sus ligas no profesionales: finalizarlas con la clasificación existente tras la última jornada disputada (8 de marzo) y no ejecutar los descensos programados, pero sí los ascensos (la intención es que estos se disputen sobre el terreno de juego, si Sanidad lo autoriza, en play offs exprés que en ningún caso tendrían prórroga ni penaltis. Ganaría el mejor clasificado en liga regular). Así se lo trasladó hoy Rubiales a los presidentes de las territoriales, mañana lo aprobará la junta directiva y el viernes la comisión delegada será quien ejecute la propuesta.

Segunda B

Liga de 100 equipos en la 2020-2021 y reestructuración para la 2021-2022

Coruxo, Pontevedra, Racing de Ferrol y Celta B no jugarán más esta temporada. Los cuatro integrarán una categoría de bronce que la próxima temporada tendrá 100 equipos (5 grupos de 20). La RFEF quiere que los ascensos a Segunda se diriman en los terrenos de juego en un play off exprés que se disputaría en una sede neutral (Las Rozas o Pinatar suenan como opciones y las fechas dependerán de Sanidad, pero es probable que sea julio o principios de agosto). El formato de emparejamientos sería el ya predeterminado.

De cara a la 2021-2022, la RFEF tiene previsto crear una nueva liga intermedia entre Segunda y Segunda B. El nombre aún no está decidido (podría ser 1.ª RFEF) y lo único que parece claro es que serían dos grupos de 20, que formarían los 36 equipos mejor clasificados en la Segunda B y los 4 descendidos de Segunda del curso 2020-2021.

Tercera División

Compostela-Barco y Ourense CF-Arousa, eliminatorias por el ascenso

La Tercera División también se ha dado por finalizada sin descensos, por lo que se salvan equipos en apuros como el Paiosaco, Pontellas, Rápido de Bouzas y As Pontes. Solo quedaría por dirimir los ascensos, que serían uno para cada territorial, y dos vacantes extras que la RFEF se reserva el derecho a otorgar (se especula con que sean para los campeones con mejor coeficiente de puntos que no logren el ascenso a través del play off). En el caso de Galicia, esta promoción exprés sería en dos semanas. En la primera se jugarían las semifinales (Compostela-Barco y Ourense CF-Arousa) y en la segunda la final. En el caso de que Sanidad no autorice partidos en ligas no profesionales antes de agosto cada territorial premiará a su campeón con el ascenso.

De cara a la temporada 2020-2021, la RFEF también autoriza la creación de subgrupos en el caso de que haya ligas supernumerarias (más de 20 equipos). En lo que respecta a Galicia, falta por ver lo que resuelve la federación gallega con respecto a sus competiciones, pero si hay los 4 ascensos previstos desde Preferente, y si el Estudiantil aprovecha la resolución judicial que le permite acceder a Tercera este verano, la competición sería de 24 equipos y estos se repartirían en dos grupos de 12, que nunca empezarían a competir antes de octubre.

Juveniles

El Celta irá a la UEFA Youth League, Racing de Ferrol y Calasanz se salvan y suben Pabellón de Ourense y Choco

A diferencia de otras ligas, no habrá más competición en el fútbol juvenil al tratarse de jóvenes, en algunos casos menores de edad. Se cancelan tanto la Copa del Rey como la Copa de Campeones. La RFEF adjudicará la plaza de UEFA Youth League al campeón de grupo con mejor coeficiente (el Celta) y no habrá descensos (se salvan Calasanz y Racing de Ferrol, que estaban en apuros). Sí habrá ascensos desde Liga Nacional, con lo que Pabellón de Ourense y Choco competirán en una División de Honor juvenil 2020-2021 que contará con 20 equipos en su grupo primero (es probable que haya dos subgrupos).

Fútbol femenino

El Barça, campeón; el Dépor cuarto y una próxima Primera Iberdrola de 18 equipos

Tampoco habrá más Primera Iberdrola durante esta temporada. La RFEF ha coronado campeón al Barça, le da la otra plaza de Champions al Atlético, salva al Valencia y al Espanyol (sin ganar un partido en toda la competición) y sube al Eibar y al Santa Teresa. Así las cosas, la próxima temporada serán 18 los integrantes de la máxima categoría, que salvo causa de fuerza mayor integrarán un solo grupo (clubes y jugadoras se oponen rotundamente a que haya dos). La Copa de la Reina, suspendida en las semifinales, se aplaza a la próxima temporada.

En cuanto a la Reto Iberdrola, el Friol será el único gallego en una liga de 34 (no se ha aclarado cuántos grupos habrá) y se intentará que se juegue el play off desde Primera Nacional (los siete campeones y el mejor segundo, por lo que quedaría fuera el Interrías).

En Primera Nacional, además del Interrías, se mantendrían el Victoria de Santiago, el Deportivo B, el Valladares, el Victoria de A Coruña, el Sárdoma, el Umia y el Atlético Arousana. A ellos se les unirá un equipo ascendido de Primera Galicia, que sería el Mos si la Federación Gallega aplica el mismo criterio que la española.

EL fútbol sala gallego, el gran beneficiado de la decisión tomada por la RFEF

Luis Rubiales también avanzó a los presidentes de las territoriales lo que ocurrirá con las competiciones nacionales de fútbol sala. Y Galicia ha salido muy beneficiada de los acuerdos.

En Primera División masculina, la comunidad seguirá contando con dos equipos en la élite la próxima temporada. La RFEF decidió no ejecutar los descensos de categoría, lo que alivia al Burela Pescados Rubén, colista en el momento de la paralización. Los mariñanos logran así la permanencia y acompañarán al O Parrulo Ferrol en la máxima categoría, también el próximo curso. Ambos conjuntos pueden irse ya de vacaciones ya que la intención es que solo se dispute el play off por el título, que llevarían a cabo los ocho primeros en un formato exprés parecido al de la Copa de España. En la próxima temporada habrá 18 equipos en Primera, ya que asciende el Betis y otros cuatro conjuntos jugarán un play off exprés. Seguirán en Segunda tanto el Noia como el Santiago Futsal (estaba en descenso), mientras que no se ha aclarado aún qué sucederá tanto con la Segunda División B como con la Tercera (lo normal es que se aplique el mismo criterio de respetar los ascensos pactados y no ejecutar los descensos).

En cuanto al fútbol sala femenino, la RFEF quiere que se juegue el play off por el título, siempre que Sanidad lo autorice. Las semifinales serían Futsi-Alcorcón y Burela-Ourense. La idea es que sea en formato exprés, sin prórroga ni penaltis (en caso de empate ganaría el mejor clasificado en liga).

Además, el Cidade das Burgas se salvaría (era antepenúltimo) y la próxima temporada la Primera estaría integrada por 20 equipos, ya que se intentará que se jueguen los play offs desde Segunda, en donde están implicados el Amarelle, O Fisgón y el Valdetires de Ferrol.