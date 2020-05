Cáritas se refuerza, pero necesita ayuda

No disponible

Oenegés y los servicios sociales de los ayuntamientos están asumiendo una carga extraordinaria de trabajo desde la declaración del estado de alarma, con el que afloran necesidades básicas en familias asfixiadas por la falta o minoración de ingresos derivadas de la pérdida de empleos o de ajustes laborales debido a la pandemia.

La crisis económica a la que aboca el coronavirus marca ya la hoja de ruta de organizaciones como Cáritas Parroquiales, que en municipios como Arzúa ya registró un incrementó de la demanda asistencial. A la decena de familias que Cáritas atiende en el municipio se sumaron tres más en el último mes y medio, según indica Manuel Iglesias, presidente de la entidad en Arzúa.

«No tienen todas la misma necesidad y demandan, sobre todo, alimentación», apunta Iglesias, quien explica que esa ayuda concreta se distribuye a través de vales de compra que Cáritas Parroquial de Arzúa recibe en virtud de un convenio con Vegalsa-Eroski. Con el ropero y el local en el que los voluntarios de la organización atienden a las familias cerrados, se pusieron a disposición de los vecinos dos números de teléfono para atender emergencias (689 724 446 y 649 332 643), así como un número de cuenta en Abanca en el depositar donaciones.

Y con previsión por lo que pueda pasar a causa de la crisis sanitaria también trabajan en Cáritas de Melide, donde actualmente dan respuesta a las necesidades básicas de una treintena de familias casi todas beneficiarias antes de la pandemia.

Cita previa en Melide

El cura párroco de la localidad, José Manuel Melle, que preside la entidad, indica, así, que «de momento, non percibimos un significativo repunte da demanda, pero tristemente penso que vai ir en aumento». Por esa razón, desde la organización hicieron un llamamiento a la donación de los alimentos que menos reciben en las campañas de recogida. Así, desde Cáritas Parroquial melidense solicitan, para hacer acopio, aportaciones de, especialmente, aceite, azúcar, conservas, leche, galletas y cacao. «Todo o que veña é bo, pero deses produtos non había nada en existencias e veñen moi ben», explica José Manuel Melle. Las donaciones pueden depositarse, cualquier día de la semana, en cajas colocadas en la entrada de la iglesia parroquial de San Pedro, en horario de 10.00 a 13.00 horas.

Declarado el estado de alarma, en la organización parroquial no solo decidieron cerrar temporalmente, por razones de seguridad, el ropero, sino que también «adiantar as axudas para non fomentar a mobilidade», afirma el cura párroco de Melide. Así, se cerró el local en el que atienden a las familias, que, sin embargo, hubo que abrir antes del 2 de mayo, que era cuando estaba previsto, para dar respuesta a las solicitudes de ayuda que se recibieron. La atención, con cita previa, se presta los miércoles de diez de la mañana a dos de la tarde. Se reparten alimentos y atienden otras necesidades básicas, como la provisión de medicinas y de butano, y el pago de gastos corrientes como la luz, el agua y el alquiler. El principal problema se detectó en el pago de alquileres. «Si mucha gente ya tenía antes problema para afrontarlo, ahora mucho más», indica Dolores Rodríguez, voluntaria de Cáritas Melide. Por otro lado, José Manuel Melle avanza que la organización parroquial, en unión con Cáritas diocesana de Lugo, refuerza sus servicios, ofreciendo asistencia en tareas domésticas, como la limpieza o la compra, a los vecinos que así lo necesitan, como pueden ser los mayores que viven solos.

Cáritas Milladoiro, con ámbito de actuación en Ames y Teo, tampoco para. Lo demuestran las cifras de su primer balance de trabajo de esta pandemia, con unos números que asustan. Hasta el momento, la entidad parroquial presta apoyo de distinto tipo a 265 familias, lo que se traduce en 931 personas. Y de ellas, 232 tienen menos de ocho años.