0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia r. martínez

la voz 04/05/2020 14:35 h

El alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, apeló de nuevo esta mañana a la responsabilidad individual de cada uno en el control horario de las salidas porque es imposible que la Policía Local abarque hasta ahí. "O conxunto da sociedade depende de cada un de nós", afirma el regidor, quien apela a la colaboración ciudadana. Salvo algún caso excepcional, dice, "é imposible controlar" a través de los servicios de seguridad "se a xente sae á hora ou se sae dúas veces", por lo que "non hai alternativa ao civismo".

Eso no quiere decir que no se vayan a sancionar las conductas que no respeten las restricciones del estado de alarma, "pero non pode haber un policía detrás de cada cidadán". Sanciones, habrá "todas as que poida haber", pero "non hai capacidade de sancionar a todo o mundo", dice el alcalde, quien sostiene que "non hai alternativa a chamada ao civismo". Bugallo insiste en que "ten que funcionar o civismo" y afirma que "se non temos esa responsabilidade individual e colectiva, isto non vai funcionar ben".

El regidor apela incluso a la colaboración ciudadana más allá de la responsabilidad individual de cada uno para controlar sus salidas. No ve mal que el entorno de posibles infractores los advierta de su comportamiento incorrecto y del peligro que eso supone para terceros. Y, en el caso de "situacións extremas", que lo pongan en conocimiento de las fuerzas de seguridad "para que poidan actuar eles".

Este fin de semana se pudo advertir el solapamiento de los horarios fijados para organizar la salida a la calles de distintos sectores de la población. En la Alameda se dieron esos casos al menos entre las siete y las ocho de la tarde, un tramo reservado para los mayores de 70 años, pero en el que se pudo observar actividad de ciudadanos del tramo que no pueder salir antes de las ocho.