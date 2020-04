Ayudas para adaptar locales y pagar intereses, ejes del plan para el comercio

0

La Voz de Galicia Emma araújo

santiago / la voz 30/04/2020 18:50 h

El plan compostelano de reactivación del comercio local para superar la pandemia ha visto la luz con una partida económica inicial de 410.000 euros, ampliable hasta el millón si así lo evidencian las demandas del sector.

Las bases del programa de choque se vertebran en tres bloques. El primero, dotado con 100.000 euros pero ampliable a 300.000, permitirá sufragar el 75 % de los intereses bancarios de los créditos concertados entre el 14 de marzo y el 2 de noviembre y las liquidaciones de pólizas de crédito pagadas durante todo el año. El límite para cada concesión será de mil euros.

Fin de año será la apuesta festiva del 2020

No es que el 25 de julio esté a la vuelta de la esquina, pero la sospecha de que para entonces la nueva normalidad será incompatible con las concentraciones multitudinarias de los fuegos y los conciertos, Bugallo trabaja en un cambio en las Festas do Apóstolo y así se lo planteará a los grupos de la oposición (PP, Compostela Aberta y BNG) para consensuar un modelo del que avanza que deberá apostar por actuaciones de pequeño formato en el que primen las actuaciones de colectivos compostelanos.

«Queremos que sexa unha decisión compartida, polo que nos gustaría escoitar aos demais grupos», avanzó Bugallo, que sí reconoció que está claro que «temos que asumir que o que fagamos no Apóstolo vaia ter pouco que ver co que se fixo en anos pasado. Non vai haber grandes eventos porque grandes concentracións de persoas non as pode haber por seguridade».

Como contrapunto, adelantó que la gran fiesta compostelana se trasladará a fin de año, un momento en el que la realidad de la pandemia debería ser distinta. Y, además, sería una forma especial de dar la bienvenida al año santo.

Sobre la posible programación para despedir el año del coronavirus, el alcalde matizó que «non hai nada pechado». Lo que reconoció que tampoco están concretadas son las iniciativas de apoyo al sector cultural de Santiago, ya que las medidas y que pueda arbitrar Raxoi estarán determinadas por las que pongan en marcha los gobiernos central y autonómico, tanto por una cuestión de jerarquía normativa como por el criterio de ofrecer ayudas que complementen a las que están por definir por el ministerio.

Estudio de cada caso para ampliar terrazas a la espera de que despejen las dudas de seguridad

Con el plan de desescalada en cuenta atrás, la instalación de terrazas y el espacio que podrán ocupar es una de las incógnitas que Raxoi tiene pendiente de despejar, ya que una de las variables que hay que tener en cuenta, según reconoció ayer Bugallo, es el criterio técnico que se debe seguir sobre la conveniencia o no de la instalación de mamparas.

Bugallo resalta que habrá que estudiar caso por caso, pero también avanza que el espacio público es patrimonio de todos, por lo que es inviable una ampliación de espacio para las terrazas, por lo que «unha minoración de mesas e cadeiras vai ser inevitable». Y sobre el criterio para la desescalada, el regidor ve más factible que finalmente se imponga el ámbito del área sanitaria en detrimento del provincial.

El programa Coidar para mellorar tiene, a su vez, tres líneas de apoyo y una consignación presupuestaria de 210.000 euros, que puede llegar a 600.000 para que el comercio local se adapte a la nueva realidad que trae el covid-19 y que la ciudadanía opte por adquirir sus productos y servicios. Este plan incluye financiación para reformar locales e inversiones en innovación.

De esta línea de ayudas quedan excluidos los comercios del casco histórico, que tienen su programa propio, Localízate. También recoge gastos de comunicación para divulgar su actividad y añade una línea específica para afrontar gastos para adecuar los negocios y servicios y la contratación de servicios profesionales para afrontar estas mejoras.

La tercera convocatoria permitirá la concesión de 100 cheques de servicios de consultoría y asesoramiento para reforma de locales (17 cheques), escaparatismo (17), técnica visual (17), comunicación comercial (17), mercadotecnia digital (17), la implantación del comercio electrónico y quince cheques de innovación empresarial. Una vez agotada la partida inicial, la previsión de Raxoi es liberar fondos para las ayudas que tengan más demanda.

Las bases aprobadas ayer podrán entrar en vigor a finales de este mes o principios de junio.

Para la dotación de fondos con los que afrontar el impacto del covid-19 el Concello aguarda el dictamen estatal que dé el visto bueno para que los ayuntamientos puedan invertir el remanente de tesorería acumulado durante años y que en las arcas compostelanas ronda los once millones de euros. Precisamente, la Xunta de Goberno Local extraordinaria que ayer aprobó el plan de apoyo al comercio ratificó un expediente de crédito para afrontar el pago de 439.000 euros de este remanente para facturas pendientes del año pasado.