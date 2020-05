Acusan a la USC de represión por las medidas contra las implicadas en el ataque al campus virtual

0

Santiago / La Voz 01/05/2020 20:43 h

El colectivo Xuntas por Políticas ha acusado a la USC de «represión» por querer penalizar a las alumnas implicadas en el ataque informático al campus virtual. Sostienen que anunciaron ese colapso del sistema «como método de protesta polo incumprimento da resolución reitoral e non pactar as medidas adoptadas co alumnado, tal como indicaba a resolución do Ministerio de Universidades e da USC». Aseguran las denunciantes que el martes y miércoles pasados «inundamos as redes cos cancelos #AsiNonUSC #AquiTampoucoUSC, ao que se sumaron as compañeiras da Universidade da Coruña, para demostrar a inestabilidade dos campus virtuais e que non é un método que se adecúe as nosas necesidades e condicións materiais».

Ese ataque de protesta, que según la USC se realizó con más de 12.000 conexiones simultáneas, dio lugar el jueves a un comunicado en el que la Universidade anunció que había notificado a los alumnos identificados «a suspensión cautelar das súas respectivas contas de usuario e os servizos asociados e recoñecida a súa autoría e implicación nos feitos». Ante esta reacción, Xuntas por Políticas ha exigido la retirada de la cancelación del usuario a los afectados, y asegura que «a represión do estudantado que solo busca ser escoitado non é o camiño».