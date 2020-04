La USC crea un banco infantil de recursos lúdicos

0

La Voz de Galicia E. forján

negreira / la voz 30/04/2020

La creación de un banco de recursos educativos y lúdicos en vídeo para las familias para niños de entre 3 y 6 años está teniendo una gran acogida para hacer más divertido el confinamiento. Se trata de #NósXogamosNaCasa, una iniciativa ideada por los 42 alumnos del tercer curso de Educación Infantil de la USC con la especial implicación del profesor Javier Rico, quien, dicen, «comprendeu a nosa situación como estudantes, e grazas a el puidemos levar a cabo esta iniciativa creativa con especial fincapé sobre a expresión corporal».

El canal, que está en YouTube, lo forman unos cuarenta vídeos en diferentes listas de reproducción sobre temáticas como baile, pintura, hogar, coordinación, relajación, dramatización o ritmo. Un proyecto que, como afirma Michele Moreau, una de las tres alumnas de Negreira, junto a Iria López y Noelia Pichel, surgió para «cumprir o compromiso que tiñamos previo ao confinamento coa Asociación ARC Os Tilos e co Centro Cívico de Laraño», para desarrollar un aprendizaje para la materia de Didáctica da Expresión e Comunicación Corporal. Iria López relata que empezaron a adaptar tres actividades por grupo para realizarlas en casa en vez de en los centros de las entidades colaboradoras. Crearon unas tablas con sus características y fue cuando comenzó la elaboración de los vídeos grabados por el propio alumnado. «Para subir os vídeos tivemos certos obstáculos polo copyright, co que algúns os modificamos por outros do banco de recursos da canle, e outras foron cedidas por formacións musicais como a orquestra Panorama, o grupo Bomba ou Ariel de Cuba, entre outros aos que lle agradecemos a súa colaboración». Otros, como el actor David Amor, la cantante Lucia Pérez o la actriz María Castro, se han sumado para promocionar en vídeos la iniciativa.