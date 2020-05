«No Hospital Clínico hai anxos da garda»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Emilio Forján

Santiago / La Voz 03/05/2020 19:38 h

[emilio forján] Fina Hombre es la cara más visible de los vecinos de la comarca de Barcala que han superado la nueva enfermedad del covid-19. Fue una de las primeras que ingresó en la quinta planta habilitada para el coronavirus en el Clínico, en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago. Allí permaneció trece días ingresada en planta: «Eu xa levaba mala unha semana na casa, con febre, con tos e non podía respirar ben. Fun aguantando porque pensei que sería a alerxia que me dá cada ano, porque son asmática, e as veciñas dicíanme “chama por teléfono”, e ao final chamei, e dixéronme que en principio non lles parecían síntomas de coronavirus, pero se me sentía mal, que chamase ao 061, cousa que fixen ese mesmo día porque non aguantaba máis», relata Fina.

Una ambulancia la trasladó a Santiago y, una vez en Urgencias «fixéronme placas e o test de coronavirus e regresei para a casa porque me dixeron que tiña principio de pneumonía e déronme antibióticos, e que cando tivesen o resultado do test que me chamaban». Dice que pasó poco más de una hora cuando la llamaron para decirle que el test había dado positivo y que debía ingresar.

Cuando llegó la ambulancia a su casa, Fina, vecina de Ceilán, se asustó debido a los nervios del momento al ver a los técnicos sanitarios que iban enfundados con un mono, gafas y mascarillas de protección. Cuenta que una vez ingresada se tranquilizó, pues conoce bien la quinta planta, donde por desgracia pasó bastante tiempo con su marido, que falleció a finales del pasado año. «Quedei en medicina interna na planta B, e se en todo o hospital hai bo persoal, nesa planta hai anxos da garda, por todo o que se desviven por un, aparte de ter a sorte de que alí está o doutor Pose Reino, veciño de Ceilán, que aquí chamámoslle cariñosamente san Antonio, porque aparte de ser unha marabilla de persoa, é un gran profesional e un encanto tratar con el», afirma.

Recibimiento

Fina fue tratada satisfactoriamente a lo largo de trece días en el hospital y regresó a su casa de Ceilán el jueves 2 de abril. En ese momento la sorpresa fue mayúscula: una pancarta de bienvenida de sus vecinos le aguardaba a la entrada, «mentres eu seguía chorando, porque en Ceilán hai moi boa xente». Se acordaba de todos los vecinos que se habían preocupado llamándole por teléfono, así como del sacerdote Manuel Puñal, que -dice- «case me chamou tódolos días». Tiene un agradecimiento especial para sus cuatro hijos, que estuvieron muy pendientes de ella en todo momento. A Fina Hombre se la pudo ver en un vídeo grabado por los propios sanitarios el día en que abandonó el hospital, cantándole entre aplausos y baile, el Resistiré.

¿Se pasa mal con el coronavirus? A esta pregunta responde Fina que ella no tuvo dolor «e medo tampouco», pero sí «moita dificultade para respirar, moita tos, pero cando cheguei alí, xa me puxeron o osíxeno e a primeira semana si que estaba moi cansadiña, custábame traballo falar e non tiña forza para nada e comía moi pouco, case nada e aínda por riba dábanme a dieta de 1.500 calorías, que eu son diabética».

Su mayor miedo fue que le pasara algo y no poder ver a sus hijos y sus nietos, porque si algo se lleva mal en el internamiento es la soledad, «por non poder ver aos teus, nin estar acompañada», precisó. Como quiera que las placas del pulmón por la neumonía no le salían bien, acabaron haciéndoselas «sentada» por orden del doctor que la atendía.

Fina Hombre tuvo un caluroso recibimiento en Ceilán

«Ao doutor Pose Reino aquí chamámoslle cariñosamente san Antonio»»

«Eu fun aguantando unha semana porque pensei que era da alerxia»