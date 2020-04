Javier Rodríguez, comerciante: «Aguantarei como poida o negocio, o peor tamén será en seis meses ou un ano»

0

29/04/2020 10:45 h

Las puertas de su tienda ligada a los productos de surf, Core Surfing, están cerradas desde el día antes de la orden. Tomó la decisión por responsabilidad ante las noticias de la expansión del coronavirus y evitar contagios. Ahora, casi 50 jornadas después, Javier Rodríguez Ferreira, ve el futuro «negro-escuro». Ya ha tenido que realizar las compras para la próxima temporada -«neste sector témolas que facer cun ano vista»- y, además, lo de esta campaña «está todo pagado e sen vender»: ropa, accesorios, tablas de surf... El único alivio llegó desde los propietarios del bajo, que le llamaron para decirle que le perdonaban el alquiler de abril, lo que agradece. Hace 11 meses que tiene su tienda en el local, después de cinco años o en Santiago de Chile. En el establecimiento realizó una reforma importante, así que «aguantarei como poida, todo isto hai que pagalo. Non sabemos o que vai pasar, porque a roupa non é esencial e o peor será tamén dentro de seis meses ou un ano, cando as empresas teñan que pechar e a xente xa non teña cartos». Y en ese «aguantarei», Javier Rodríguez, de 36 años, que estudió para director de hotel y trabajó la hostelería, incluye, si es necesario, incluso reorientar el negocio: «Teño unha reforma e que pagar, e hai que facturar como sexa». Precisamente, por este motivo descartó los créditos ICO, «ao final, hai que pagalo». Para él, más que abrir, lo importante es que la gente se encuentre con confianza para ir a comprar. En ese sentido, lamenta la falta de directrices sobre cómo actuar. Indica, por ejemplo, las dificultades que tendría para una tienda como la de ellos tener 48 horas en el almacén la ropa que se pruebe la gente. No ha tenido que recurrir al ERTE porque el único empleado era a media jornada y era un trabajo complementario por día. Eso sí, el lunes del cierre iba a contratar a otro y se siente obligado a incorporarlo cuando vuelva a reabrir sus puertas. Ahora, también ha reactivado la página web, se queja de que las grandes marcas le hacen competencia ofreciendo descuentos de los productos, algo con lo que no pueden competir. Pero si algo tiene claro Javier Rodríguez es que luchará por continuar con su negocio a pesar de las dificultades a las que se enfrentan.