Más de 11.100 niños podrán salir de su confinamiento a partir del domingo y por una hora diaria

La Voz de Galicia rosa martínez

la voz 24/04/2020 14:39 h

Más de 11.100 menores de 14 años (11.135 según el censo actual) podrán salir desde este domingo a la calle en Santiago tras la flexibilización de las medidas de confinamiento para ese colectivo. La salida será de un máximo de una hora, a una distancia límite de sus domicilios de un kilómetro y entre las 9 de las mañana y las nueve de la noche. El Ayuntamiento anuncia que los parques públicos permanecerán abiertos, aunque no así los infantiles. Su disposición para el ocio dificultaría la guarda del distanciamiento social por parte de los pequeños y el control de posibles contagios por la manipulación de los elementos de juego. Esos riesgos habrá que salvarlos igualmente en las salidas por otros espacios.

El alcalde apelaba esta mañana a la responsabilidad de los padres para controlar las circunstancias en las que sus hijos disfrutan de esa hora. Es impensable que los servicios municipales de seguridad puedan ejercer ese control sobre un colectivo tan amplio y disperso. "Falamos dun tema moi difícil de controlar desde o punto vista das forzas de seguridade", por lo que "non queda máis remedio que apelar á responsabilidade da poboación", que en estas seis semanas ha demostrado "un nivel de responsabilidade e colaboracion excepcional", dice Xosé Sánchez Bugallo.

Según el regidor, "debemos facer todo o que estea na nosa man para que non se torza iso", lo que hace imprescindible "que todos respectemos as normas". Bugallo reitera que no hay policía suficiente para ejercer ese control, por lo que "terán que ser os pais quen se responsabilicen" de controlar las condiciones en que sus hijos, que deben ir acompañados de un adulto, hacen uso de ese tiempo de disfrute en espacios públicos.