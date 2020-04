Hemeroteca | 2000 | Raxoi multará con 90 euros las fiestas estudiantes en pisos

No disponible

La Voz de Galicia

03/04/2020 05:15 h

El malestar vecinal en el Ensanche en las noches de movida no paraba de crecer hace dos década ya que no erán unicamente uno o dos días por semana, según indicaban. Además, alertaban del incremento de las fiestas en pisos "de manera espectacular". Durante las noches de miércoles, jueves y viernes, los agentes policiales realizaban media docena de actuaciones por este motivo. Como respuesta, el Concello anunciaba la aplicación de sanciones a los inquilinos de los inmuebles de estudiantes denunciados que eran reincidentes. Las multas alcanzaban las 15.000 pesetas (90 euros) y en caso de no abonarlas, se cobrarían por vía ejecutiva.