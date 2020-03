El Ayuntamiento endurece las medidas contra los infractores del estado de alarma y llevará a los reincidentes al juzgado

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia rosa martínez

la voz 30/03/2020 13:26 h

Las denuncias contra los infractores de las condiciones del estado de alarma siguen subiendo y ya se acercan al centenar desde que se impuso el confinamiento domiciliario. El Ayuntamiento contabilizaba esta mañana un total de 90 en ese período. Entre ellos hay claros reincidentes, contra los que desde hoy mismo se endurecerán las medidas de control.

De hecho, ya se ha dado instrucción a la Policía Local, y se transmitirá también a los demás cuerpos, para que los reincidentes que vuelvan a ser sorprendidos fuera de sus domicilios sin causa justificada sean conducidos directamente al juzgado de guardia.

"Afortundamente" son pocos los reincidentes, pero "con especial incidencia", decía el alcalde esta mañana al anunciar el endurecimiento de medidas. "Nos casos de incumprimento do deber de estar acollido no propio domicilio" se pedirá el internamiento en prisión "ou no centro que o xuíz considere máis axeitado", apuntaba Xosé Sánchez Bugallo contra aquellos ciudadanos en los que no hacen mella las propuestas de sanción. El Concello solicitará, además, que estas circunstancias se diriman en un juicio rápido.