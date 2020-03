El Concello aprueba compensaciones para los usuarios de servicios municipales afectados por la crisis

0

La Voz de Galicia

25/03/2020

La Xunta de Goberno de Santiago aprobó esta mañana medidas fiscales compensatorias para los usuarios de servicios municipales de pago que han visto alteradas las condiciones de sus prestaciones por la crisis del coronavirus. Esas medidas no alteran de momento el calendario del pago de impuestos directos (salvo el de vehículos, en estudio, los demás no están dentro del período del estado de alarma) y se centran en servicios propios o actividades de terceros anuladas o alteradas por las medidas adoptadas para la contención de la pandemia.

Entre ellas están las tasas de ocupación de la vía pública con mesas y sillas (las terrazas de hostelería), de cuyo recibo municipal se descontará la parte correspondiente al período por el que se prolongue el paro en el sector. Otro tanto acontecerá con la tasa de recogida de residuos para las actividades afectadas por la declaración del estado de alarma y que por tanto no requieren ese servicio de momento. En este caso se está intentando corregir los recibos de forma que paguen la tasa mínima, sin repercutirle el consumo. Si no fuese posible formalizarlo antes de la remisión del nuevo recibo, "farase por compensación máis adiante", en los próximos, apuntó el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, esta mañana.

Asimismo, los usuarios de la Escola Municipal de Música y las escuelas infantiles municipales no abonarán el pago de ambos servicios durante este período, pese a que siguen prestando programas en línea. En el caso de quienes lo hayan hecho efectivo ya, se les descontará en los próximos. Y los que no se han emitido todavía, ya no se emitirán.

En cuanto a los impuestos, de momento no hay ninguno que coincida con el período de alarma, por lo que no requieren medidas de aplazamientos de pago. Solo lo está el de vehículos, en plazo de pago voluntario hasta el 5 de mayo. En este caso, el gobierno local está pendiente de recibir la información detallada de cuántos recibos se han emitido ya, para saber cuántos han sido notificados. "Cando o saibamos, valoraremos se se retiran" para notificarlos cuando haya concluido el estado de alarma. "Quen o teña pagado, xa está pagado", pero en los demás casos "se lles emitirá un novo cando acabe este período especial sen recarga algunha", dice el regidor. "En todo caso, o prazo ordinario aínda remata o 5 de maio", precisa.

La Xunta de Goberno no ha tomado todavía ninguna decisión sobre las ayudas fiscales que está demandando el comercio para ayudar a sobrellevar el cierre obligatorio. El órgano de gobierno sí abrió hoy ese debate "e a semana que vén poderemos proceder á toma de decisións, sen prexuízo daqueles que dependan doutras Administracións". El Concello pedirá a las federaciones de municipios española y gallega (la FEMP y la Fegamp, repectivamente, que reclamen al Gobierno central que los períodos de aplazamiento del pago sin intereses que contempla el decreto del 17 de marzo para su propia Administración sean aplicables también a las municipales.

Además de dar cuenta de las decisiones en materia fiscal,el alcalde anunció esta mañana que el programa de reparto de tiques especiales de compra (bonos) de productos alimenticios y de higiene personal para las personas más vulnerables ya está en marcha. Ya se pueden solicitar los bonos a través del teléfono gratuito 010 y proceder a esas compras. De momento están adscritos los establecimientos Dia, Froiz, Gadis, El Corte Inglés y Vego-Eroski.