Un deportista que se enfrentó a la Policía Nacional, primer denunciado por desobediencia en el estado de alarma en Santiago

Santiago / La Voz 18/03/2020 11:08 h

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen orden del Ministerio del Interior de aplicar con proporcionalidad y flexibilidad las sanciones por incumplir las restricciones en el movimiento de personas que impone el estado de alarma decretado por la crisis del coronavirus. Lo normal es que, ante una situación en la que se sorprende a un ciudadano haciendo deporte por la calle, se le aperfciba verbalmente y se le requiera para que vuelva a su casa y que solo se le multe si desobedece o se resiste. Eso es justo lo que ha pasado en Santiago en el que acaba de convertirse en el primer caso de peatón multado por no acatar las normas del confinamiento que son obligatorias en toda España y que solo permiten salir de casa por causas justificadas, como acudir al trabajo, a una cita médica o a comprar productos de primera necesidad.

La situación se produjo en la mañana del martes. Una patrulla de la Policía Nacional sorprendió a un hombre corriendo en un parque de la zona norte de Santiago, cerca del polígono. Le dieron el alto y le explicaron que no podía estar en la calle y que debía regresar a su domicilio de forma inmediata.

La sorpresa con la que se encontraron los policías es que el infractor no solo no quiso acatar las órdenes de la autoridad, sino que además se enfrentó a los agentes. Ante esta actitud, fue identificado de inmediato y se trataba de un ciudadano de nacionalidad argentina que además no tenía los papeles en regla para poder residir en España.

El hombre ha sido denunciado por desobediencia y el atestado ya ha sido remitido a la Subdelegación del Gobierno en A Coruña, que es la que tendrá que analizar el caso y decidir la multa económica que se le impone.

Por tratarse de una desobediencia en el marco de las medidas excepcionales que impone el estado de alarma, este argentino que salió a hacer deporte pese a que está totalmente prohibido se expone a una multa que, según fuentes policiales, podría oscilar entre los 301 y los 30.000 euros, aunque lo más normal es que quede establecida entre los 600 y los 3.000.