Hemeroteca | 1995 | Malestar por la presencia ilegal de taxistas en Santiago

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

14/03/2020 05:10 h

Taxistas compostelanos expresaban hace 25 años su malestar por la intromisión de profesionales de otros municipios en zonas vitales de Santiago sin que la Xunta vigilase las infracciones. Uno de los puntos de mayor conflicto era el aeropuerto de Lavacolla, donde taxistas de otros municipios iban a recoger pasajeros en medio de la indignación de los profesionales compostelanos. «Hai xente que segue a vir por aquí, chamámoslle a atención, pero como se nada. Continúan a levarnos pasaxeiros, sen máis», afirmaba el presidente de la Asociación Compostelana de Autotaxis, Antonio Brea. Indicaba que la Xunta no actuaba y que las denuncias a la policía por estas situaciones no surtían ningún efecto al decirle los agentes que no tenían competencias en el asunto.