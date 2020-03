Mesas de debate y 18 proyecciones dan contenido al cuarto Mufest

0

La Voz de Galicia maría rodríguez

10/03/2020 04:50 h

La cuarta edición del Festival de Cine Feito por Mulleres, Mufest, ofrecerá hasta el viernes dos mesas de debate y 18 proyecciones (14 cortos y 4 documentales).

Hoy, en el Museo das Peregrinacións (18 horas), Marta Nieto, Amaia Barandica, Antónia Pedroso y Teresa Gómez, vinculadas a la organización de festivales de cine con perspectiva de género, participan en una mesa redonda. La primera proyección corresponderá al documental «Hotel Explotación», de Georgina Cisquella (20 horas), que aborda la reivindicación de las mujeres que trabajan en la limpieza de hoteles. El día 11, de 18 a 21 horas, de nuevo en el Museo das Peregrinacións, se proyectarán «9 Pasos» (España), de Marisa Crespo y Moisés Romera; «Rosario» (México), de Marlén Riós-Farjat; «Aondar a lingua» (Galicia), de Celia Parra; «Tres moscas a medida» (España /Lituania), de María Álvarez y Elisa Morais; «Coffin Décolleté» (Egipto), de Nancy Kamal; «De norte a sur» (España/México), de Isabel Muradás; y «Tiempo suspendido» (Argentina /México), de Natalia Bruschtein. El jueves 12 podrán verse «Madrinas. Historias del vaginismo» (España), de Laura Laplana; «Trámite» (Argentina), de Mariela Santibáñez; «Cielito lindo» (Argentina), de Magalí Bayón; «Indeleble» (México), de Carla Larrea; «Videotape» (México), de Sandra C. Reynoso; «Hornzz» (Brasil), de Lena Franzz; «Sexo limpio» (México), de María Díaz; e «Hijas de Cynisca» (España), de Beatriz Carretero. La propuesta del viernes en el Principal será «Perhaps Today» (Líbano), de Nadine Asmar; y «Todas as mulleres que coñezo» (Galicia), de Xiana do Teixeiro. La jornada concluirá con la entrega de premios. Una mesa redonda y nuevas proyecciones completan la jornada del sábado.