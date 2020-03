Feijoo se reúne con la militancia del PPdeG en Arzúa y Melide, y aboga por rentabilizar el Camino

0

arzúa / la voz 10/03/2020 05:10 h

No necesita en absoluto presentación, pero ayer en Arzúa y en Melide se dio a conocer -eso sí, en las distancias cortas- ante la militancia y simpatizantes del partido por el que opta a la reelección como presidente de la Xunta de Galicia. Aberto Núñez Feijoo desembarcó, a media tarde, en sendas cabeceras comarcales -en las que el PP ocupa los bancos de la oposición- para escuchar las sugerencias de la ciudadanía. Lo hizo en el marco de la campaña «Un café con Feijoo», con la que el PPdeG acerca a su líder a la gente para transmitir, dijo, «unha mensaxe de optimismo» porque, añadió, «imos seguir traballando por Galicia e poñéndonos a disposición de todo aquel que queira un goberno que goberne, unha Administración pública que garanta a estabilidade nas institucións e unha sociedade unida». En ese sentido, el candidato popular pidió a los asistentes «seguir traballando xuntos, seguir mellorando os servizos públicos e seguir destruíndo o desemprego, que, aínda que o hai en Galicia, está mellor que a media de España». Añadió Núñez Feijoo al respecto que «iso é do que se trata, de estar mellor do que estabamos antes e de ter un horizonte con máis futuro».

En clave local, el presidente de la Xunta destacó la importancia en la economía de la zona de las actividades ganadera, láctea y forestal -«son sectores nos que imos seguir traballando», dijo-, y, de igual modo, subrayó el impacto del Camino de Santiago, con el que, afirmó, «Arzúa ten moito que gañar», en vista de los tres años santos que se sucederán en poco más de una década. También destacó Feijoo las plazas de guardería y de residencia en el municipio.