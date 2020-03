Rescatan a una conductora herida que cayó por un desnivel en Negreira

0

La Voz de Galicia

Negreira / La Voz 07/03/2020

Los bomberos del parque comarcal de Santa Comba auxiliaron a una conductora que entorno a las once de la noche del viernes, sufrió una salida de vía en la parroquia negreiresa de Campolongo, cayéndose su vehículo por un desnivel de unos tres metros y medio y, aunque estaba consciente, según informaron los bomberos que acudieron a su rescate, la víctima sufría dolores en el costado y no era capaz de salir por sus propios medios, debido a que la zona estaba rodeada de maleza y no podía abrir las puertas de su coche.

El suceso se produjo en la vía que une Couso de Arriba con Cabanamoura, por lo que una vez, los bomberos consiguieron llegar a la víctima, procedieron a inmovilizarla para su posterior extracción del vehículo, toda vez que el coche se hallaba en un desnivel de tres metros y medio respeto al nivel de la vía. Mediante un sistema de poleas y cuerdas, y con el material de rescate en altura y una escalera que les sirvió de guía sobre el desnivel del terreno, los efectivos lograron sacar a la víctima en camilla para de inmediato hacerse cargo de la conductora herida, los efectivos del 061 Urxencias Sanitarias que la trasladaron a un centro sanitario.

Hasta la zona también se desplazaron efectivos del GES de Brión y de la Guardia Civil de Tráfico, finalizando las tareas entorno a la una de la madrugada del sábado.