La Diputación diseña un plan estratégico para maximizar la gestión de las subvenciones

A Coruña 29/02/2020

El pleno de la Diputación ha dado luz verde este viernes, por unanimidad, el Plan Estratéxico de Subvencións (PES) 2020-2022. Según indicó el presidente de la institución, Valentín González Formoso, la Diputación se dota así «dun instrumento deseñado para mellorar a planificación e xestión da actividade de fomento desta entidade», priorizando áreas como deportes, bienestar social, empleo, cultura o deportes.

El plan obedece a tres objetivos fundamentales: mejorar la planificación de las políticas de fomento de la Diputación, racionalizar los recursos provinciales a través de instrumentos uniformes de gestión, y avanzar en las medidas de transparencia ya iniciadas por el gobierno provincial en el anterior mandato.

Decálogo

Desde un punto de vista más concreto, el PES está concebido con diez puntos básicos: la ampliación y mejora de las infraestructuras, equipamientos y servicios de los concellos y promover la colaboración supramunicipal; asegurar la prestación integral de los servicios sociales, especialmente entre los más desfavorecidos; impulsar el desarrollo económico y social con medidas que ayuden a frenar el despoblamiento rural; apoyar la creación de empleo en toda la provincia; apadrinar acciones de protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático; promover el turismo local y provincial; promover la cultura; estimular los hábitos deportivos como principio saludable; e impulsar proyectos europeos de solidaridad internacional.

«Tomando como base estes dez obxectivos, a Deputación destina un especial esforzo de inversión na ampliación e mellora de infraestruturas e servizos públicos (56,23 %), na mellora do benestar social e apoio aos colectivos máis desfavorecidos (12,09 %), no fomento do emprego e o desenvolvemento económico e social da provincia (11 %) e no eido cultural (9,71 %)», indican fuentes provinciales.

Por otro lado, las previsiones presupuestarias de la Diputación de A Coruña para este años rondan los 84 millones de euros para repartir entre las 58 líneas de fomento existentes en la actualidad. De esta cantidad, tres cuartas partes serán destinadas de forma directa a los ayuntamientos (63 millones de euros), mientras que el resto serán subvenciones de concurrencia competitiva.