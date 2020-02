Alquilar vivienda en Santiago cuesta ahora un 7 % más que hace un año

0

Santiago / La Voz 25/02/2020 23:23 h

El precio de la vivienda de alquiler sube en España, en Galicia, en la provincia de A Coruña y como no en el concello de Santiago. Según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa, en la comunidad gallega el coste de los alquileres se ha elevado en enero un 2,7 % en relación al mes anterior, y un 9,7 % si se compara con enero del 2019. En Santiago esta variación interanual se sitúa en un 7,1 %, es decir, los inquilinos pagan de media por sus viviendas un 7 % más que hace un año.

Este porcentaje no es sin embargo el mayor de la comunidad. El portal inmobiliario analizó el comportamiento de varios municipios en el mes de enero, y en Narón el aumento interanual supera el 13 % y en A Coruña se sitúa en un 9,5 %. El precio del metro cuadrado de alquiler en Santiago tampoco es el más alto de Galicia. Mientras que en Compostela se pagan de media 7,28 euros al mes por metro, en Vigo y A Coruña se superan los ocho.

No hay ni una sola comunidad que no haya incrementado los precios en enero, tanto en relación al mes anterior como a enero del 2019. El caso de Navarra es llamativo. Allí los pisos han subido más de un 20 % en un año, mientras que Baleares experimenta el menor incremento. Esto no significa que en el archipiélago los alquileres sean baratos, ni mucho menos, más de 12 euros por metro cuadrado, un coste que solo se supera en Madrid, Cataluña y País Vasco. Galicia es la comunidad con el menor coste por alquiler detrás de Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia y La Rioja.

A Coruña, la más cara

El municipio de A Coruña presenta los precios de alquiler más elevados, 8,76 euros al mes por metro cuadrado, y también la provincia es la que tiene el coste más elevado. Un ejemplo, si un inquilino paga de media en la capital de Ourense 334 euros por un piso de sesenta metros cuadrados, en Santiago abona 437 y en el municipio de A Coruña 526.