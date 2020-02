Miñones critica el desvío de citas médicas por falta de matrona en en O Milladoiro

0

Santiago / la voz 23/02/2020 05:05 h

El alcalde de Ames, José Miñones (PSOE) ha reclamado al Sergas «maior respecto institucional e que non se utilice o meu nome para agochar as carencias de servizo» en relación a las quejas del Concello sobre la falta de matrona en O Milladoiro. El alcalde señala que «o Sergas debe asumir as súas competencias e non escudarse no Concello ou nos pacientes sobre a ausencia de queixas» y reitera que la Xunta «coñece ben cal é o sentir do Concello xa que desde a Concellería de Sanidade foron xa varias as veces que se teñen remitido requerimentos para que se faga a cobertura das baixas, que son repetidas no tempo e están a causar graves prexuízos á veciñanza».

El Sergas, ante las críticas de usuarias por el desvío de pacientes desde Bertamiráns, señaló que no había recibido queja formal ni del alcalde ni de ninguna paciente.