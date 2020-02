El presupuesto municipal crece un 6 % y prosperará con la abstención de CA

0

La Voz de Galicia r. martínez

santiago / la voz 25/02/2020 20:23 h

La prórroga presupuestaria con la que arrancó el año vencerá entre finales de marzo y principios de abril. Para entonces deberían estar aprobadas de forma definitiva las cuentas del 2020, cuya tramitación inició ayer el ejecutivo al darle su visto bueno al proyecto presupuestario en Xunta de Goberno. Rubricado ayer mismo el acuerdo entre el PSOE y CA, la formación de Martiño Noriega facilitará el aval plenario con su abstención. Suficiente para los socialistas, que no renuncian a que PP y BNG asuman un papel igualmente facilitador, pese a las duras críticas que ambos lanzaron ayer para cuestionar la actitud de Sánchez Bugallo en un proceso negociador al que se les llamó inicialmente y del que luego se sintieron apartados.

Las cuentas llegan tarde, pero también muy ajustadas para un ejercicio que deberá preparar la ciudad para un nuevo Xacobeo y asumir la renovación de los contratos de los servicios más importantes: transporte público, limpieza, parques y jardines y abastecimiento de agua. La intención del gobierno es licitarlos este semestre. Los tres primeros al menos. El del agua «é máis complexo», reconocía ayer el alcalde sin marcar un horizonte temporal. El de limpieza alcanzará los 10 millones, el de parques superará los 4 y el coste municipal del transporte público rondará los 5, los tres con fuertes subidas, aunque la repercusión de esas en las cuentas de este año será muy comedida.

El capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios crecerá un 3,4 % y, con 49,3 millones asignados, se llevará el 42 % de un presupuesto general que aumenta un 6,5 % sobre el del año pasado. Es el capítulo más importante. En nivel de gasto, le sigue el de personal, con prácticamente 34 millones y una subida del 1,16 %.

La disponibilidad económica de Raxoi para este año rozará los 117 millones, de los que 14,6 sufragarán inversiones, un capítulo que sube un 160 %, si bien hay que tener en cuenta que el pasado año el Concello funcionó con presupuestos prorrogados hasta agosto. Por áreas de gasto, crecen todas salvo la vinculada con la amortización de deuda, que baja un 13 % -la deuda bancaria está en unos 10 millones y así se quedará a final de año toda vez que se pedirá un crédito próximo al importe que se amortizará-. La de protección y promoción social aumentará casi un 5 % (hasta los 9,45 millones).

El gasto social ha sido un factor esencial en la negociación y el que en mayor medida ha destacado Noriega. El pacto «consolida as políticas impulsadas no pasado mandato, sobre todo no eido social», dijo, además de recoger el compromiso del gobierno con buena parte de los proyectos de los presupuestos participativos y con la demanda para impulsar la renta básica infantil. Compartiendo satisfacción con Bugallo por un acuerdo que le permitió encajar el 80 % de sus demandas (mayoritariamente coincidentes con las iniciativas que se planteaba el PSOE, según Bugallo), Noriega destacó la disponibilidad de CA para negociar «antepoñendo os intereses da cidade aos partidarios» y desde la conciencia del momento que atraviesa la ciudad, con un Xacobeo en puertas.