Arantza Portabales: «O Santiago no que estudei era o dos locutorios, do Blaster e do Pérez»

dos locutorios, do Blaster e do Pérez»

La Voz de Galicia Elisa Álvarez

Santiago / La Voz 16/02/2020 21:43 h

Nome. Arantza Portabales Santomé (San Sebastián, 1973). Profesión. Interventora na Xunta. Escritora. O seu recuncho. Despois do semáforo do Pombal, «o único no que paga a pena parar», esta é a mellor vista da Catedral.

Naceu en San Sebastián, filla de emigrantes, e aos doce anos, máis pola súa nai que polo sei pai, a familia volveu a Galicia. Aquilo foi «horrible, non o superaba, non é o mesmo regresar desde Donosti nun mundo globalizado que daquela», conta Arantza Portabales. Ela, que ía case un ano adiantada en moda e cine respecto das súas amigas de aquí, «eu dicíalles, vanse levar uns pantalóns que se chaman Chevignon, e outros que se chaman Pepe, e non o crían». Ademais, di, o cambio colleuna xusto cando espertaba: «Sempre fun unha nena de estar encerrada na casa e ese ano despeguei».

O trauma debéuselle de ir pronto, porque lembra a puberdade «como a mellor época de miña vida, en canto empecei o bacharelato pasábao tan ben que me namorei totalmente de Galicia». Lembra cando viñan a Marín en vacacións, desde San Sebastián, naqueles trens de ferro que plasmou en O libro dos trens, de Galaxia. «Dezaseis horas de viaxe, e miña nai cando avistaba isto sempre dicía, ‘xa cheira a Galicia’, aínda que a min non me cheiraba», admite.

Desde os doce anos sabía que quería estudar Dereito, e foise a San Sebastián, onde seguía vivindo seu irmá. Pero tiña ganas de experimentar a vida universitaria, así que a partir de cuarto chegou a Santiago. Foi no 95 e xa non deixaría esta cidade. Foron anos marabillosos. Nos que tamén coñeceu ao seu home, «coñecino na rúa Nova de Abaixo, eramos veciños de ventá e falabamos así, con carteis». Case escapa cando no seu primeiro paseo pola zona vella el díxolle: teño claro onde estarei en trinta anos, cun traballo cojonudo e unha tía cojonuda coma ti, e a ser posible nesta cidade. «Case saio correndo, foi o primeiro fin de semana que saímos». Non marchou, e a cousa foi bastante ben.

Os anos de carreira foron «chulísimos, eu non fago diferenza entre os 16 e os 23». Despois a cousa cambiou, porque pasou dous anos pechada para sacar a oposición. Fíxoo, por suposto. O Santiago universitario, lembra, «era o Santiago dos locutorios, o de saír ás dez da noite para chamar a teus pais, o do táper, o de festa domingo, luns, martes e mércores, o da Catedral, do Blaster e do Pérez». Festeira, pero a carreira sacouna con nota, «eu tiña o meu punto, estudaba xaneiro e febreiro, e maio e xuño». E engade rindo, «Dios no me hizo delgada pero me hizo lista, é a teoría da compensación».

Desde o 95 vive en Santiago, aínda que no 2002, como lles ocorreu a tantos veciños, marchou para Cacheiras. Aos corenta anos, Arantza comezou a escribir, ¿Por que? Era una lectora empedernida pero non escribía absolutamente nada. Con 40 xustos, «sempre o digo, me volví loca». Botou a vista atrás, e xa o fixera todo, sacara a oposición, casara, tivera dúas fillas, «entrei nunha crise existencial, levaba moito tempo facendo cousas para os demais, non tiña un recuncho para min». Así empezou. Hoxe, di, a Arantza escritora é a que lle permite «ser mellor nai, esposa, traballadora, axúdame a manter o equilibrio». Tampouco é doado, o seu home tivo que deixar o traballo dous anos para quedar na casa e coller o temón «porque se non, non damos».

Empezou gañando concursos de microrrelatos e o primeiro libro que sacou é precisamente deste tipo, A Celeste la compré en un rastrillo. Despois lanzouse á novela por entregas de La Voz de Galicia, gañouna, e a partir de aí foi todo cara arriba.

De momento segue a traballar «porque os cartos da literatura chegan tarde e de xeito escalado, hai un estudo que di que o 90 % dos escritores gañan menos de mil euros ao ano». Pero si houbo un cambio moi importante na súa vida, e por fin se considera escritora: «Custoume dicir son escritora, agora xa o digo».