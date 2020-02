Luisito Míguez: «El Compostela es el mejor equipo de la categoría»

0

SANTIAGO / LA VOZ 16/02/2020 19:15 h

Para Luisito Míguez, entrenador del Fabril, «el partido fue muy bonito para el espectador, con dos equipos que quisieron ganar y que les gusta tratar bien el balón». Al técnico le «da pena el empate, pero hay que reconocer que el Compostela es el mejor equipo de la categoría».

Sobre la actuación del colegiado, apunta que no le gusta hablar de los árbitros e insiste en que está «entrenando a niños e intento enseñarle que no le saquen tarjeta por protestar. En la jugada final, en el libre indirecto, me vi obligado a actuar así. Antes que entrenador soy persona y creo que es lo más honesto. Hay cosas más importantes en la vida que ganar».

Del rival, Luisito señala que «el Compos tiene muchos jugadores con experiencia en categoría superior. Es un equipo que este ano aprendió a jugar sin balón. Con balón es muy bueno y en las transiciones le mata. Es el mejor Compostela de estos últimos cuatro años».