Yago Iglesias: «El Fabril tiene ritmo, velocidad e intensidad»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia NASO CALVO

SANTIAGO / LA VOZ 17/02/2020 05:00 h

Con el regreso del centrocampista Baleato, con la gran duda del lateral Jimmy, que no se ejercitó en toda la semana, y con el atacante Brais Abelenda, muy cargado de minutos, el Compostela afrontará en Abegondo (12.00 horas) uno de los partidos más complicados del curso. El colectivo que prepara Yago Iglesias visitará al Fabril de Luisito Míguez, en un duelo con dos candidatos al ascenso. En la capital herculina estarán los dieciocho jugadores que tiene en su plantel el entrenador compostelanista, que deberá realizar dos descartes antes del encuentro.

«El Fabril es un equipo con un gran potencial. Ya se vio en la primera vuelta en el encuentro que jugamos en San Lázaro. Desde el primer día es uno de los candidatos para disputar el play off, incluso lo era para el título. Ahora está a mucha distancia del Compostela (23 puntos), pero estoy seguro que al final estará entre los cuatro primeros», explica Yago Iglesias sobre su rival de hoy.

Los resultados indican que el filial del Deportivo no está en su mejor momento. Se descolgó de la cuarta plaza, aunque todavía tiene un partido pendiente para recortar las distancias. Pese a todo, el entrenador del Compos no se fía de un adversario que tiene muchas urgencias: «Como todos los filiales, el Fabril hace partidos muy buenos y otros en los que no alcanza el mismo nivel. Lleva tres derrotas seguidas, las tres por un solo gol de diferencia, pero en estos encuentros hizo méritos para llevarse los tres puntos. Será un desplazamiento dificilísimo».

Yago Iglesias conoce los puntos más débiles del Fabril. Sabe en donde puede estar la clave para arañar tres nuevos puntos después de las cinco victorias consecutivas que firmó su equipo. Quiere seguir la racha, aunque tiene muy claro que el filial deportivista se lo pondrá muy complicado. Son muchas las virtudes que posee el colectivo que prepara Luisito Míguez: «El Fabril destaca por su dinamismo, por su gran capacidad individual, por el ritmo que impone y por su velocidad, también por la intensidad que tiene con y sin balón. Son muchas las cosas que tiene este equipo», resume el técnico Yago Iglesias.

Al técnico blanquiazul no le preocupa madrugar. Apunta que al Compos siempre se le da bien el cambio horario y que jugar a las doce del mediodía «no supone ningún problema». El discurso y el objetivo será el mismo que en las anteriores salidas: «Vamos a por los tres puntos».

También destaca el entrenador compostelanista que el Fabril está dirigido por un técnico «con muchísima experiencia en esta categoría y en divisiones superiores». Además recuerda que Luisito «sabe sacar siempre el máximo rendimiento a todos sus jugadores».