«Miedo nunca, respeto siempre»

La Voz de Galicia NASO CALVO

SANTIAGO / LA VOZ 15/02/2020 00:15 h

Luisito Míguez (1966) es un entrenador con pasado compostelanista. Mañana volverá a enfrentarse al club de sus amores, a un Compos que mantiene un ritmo altísimo en el grupo primero de Tercera División. Luisito, técnico del Fabril, no le pondrá las cosas fáciles a la escuadra que prepara Yago Iglesias.

—¿Está transcurriendo el curso como tenía previsto?

—Para nosotros es una temporada muy complicada. Ya desde el principio no pudimos contar con la mayoría de los futbolistas y en la pretemporada muchos jugadores estuvieron con el primer equipo. En muchos partidos no pude contar con ellos, pero en un filial la prioridad es siempre el primer equipo. Después tuvimos muchas lesiones y enfermedades. Todo esto nos pasó factura y trastocó los planes iniciales, impidiéndonos crecer al ritmo que realmente queríamos.

—¿El objetivo del Fabril es el play off de ascenso?

—Estoy muy contento por entrenar un equipo tan joven. El comportamiento y el trabajo del grupo es sensacional. Ahora tenemos mucha más calidad en los entrenamientos, pero es cierto que a mí nadie me dijo que el objetivo era estar entre los cuatro primeros. Tenemos una plantilla muy joven y desde el primer momento la prioridad no es el ascenso. Estos chavales necesitan tiempo y un mayor recorrido para poder ascender. La prioridad es sacar jugadores para el primer equipo, aunque puedo decir que salimos en todos los campos a ganar.

—¿Que posibilidades tienen de acabar entre los cuatro primeros?

—Insisto, vamos a pelear en todos los partidos que tengamos para sacar los tres puntos. Los chavales salen a competir con esta idea. La Tercera División es muy complicada, hay equipos con mucha experiencia y con jugadores muy veteranos. Visitamos campos muy difíciles, pero está claro que todo esto es una buena experiencia para los chavales, que están progresando muchísimo desde el verano. Y este sí es el objetivo del club.

—¿Ve muy difícil que puedan estar en el play off?

—No tenemos este objetivo. La idea es que los futbolistas mejoren día a día.

—¿Cuáles son los cuatro favoritos para disputar el play off de ascenso?

—El favorito número uno es el Compostela. Es de largo el mejor equipo del grupo. Pero no quiero dar más nombres, no me gusta hablar de los demás ni quiero faltarle el respeto a nadie. Yo solo sé que el Fabril va a luchar hasta el final por estar lo más arriba posible.

—¿Recibir al Compos es algo especial para usted?

—Claro que enfrentarme al Compostela siempre es especial. Todo el mundo lo sabe.

—¿Qué posibilidades tiene el Fabril de ganarle al Compos?

—Es un gran equipo. Tácticamente es impresionante. Mejoró muchísimo con respecto al de la pasada campaña y al de hace dos. Es un conjunto muy fiable, que sabe atacar y defender, que maneja todos los aspectos del juego.

—¿Ascenderá el Compos esta temporada?

—Creo que es la temporada en la que mayor potencial tiene. Defiende muy bien y sabe jugar sin balón. Tiene una gran oportunidad de volver a la Segunda División B.

—¿Tiene el Compos algún punto débil?

—Todos los equipos tienen puntos débiles, pero al Compostela no es fácil encontrárselos. La manera de ganar es que nos salgan muy bien las cosas e impedir que ellos estén a su mejor nivel. Es muy difícil ganarle al Compos a estas alturas.

—¿Es el Compos el favorito para este domingo?

—A un solo partido no hay favorito. En una liga, en la que se premia la regularidad, está demostrando que es el mejor. Pero en un partido pueden pasar muchas cosas. Hay muchas variables que pueden cambiar un resultado. No le tenemos miedo a ningún rival, siempre mucho respeto.