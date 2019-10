Profesionales del Sergas gritan en Santiago: «Atención primaria digna»

0

La Voz de Galicia Joel Gómez

Santiago 26/10/2019 16:45 h

Una gran pancarta en la que se leía «Pola dignidade da atención primaria» encabezó una manifestación de profesionales de este nivel asistencial del Sergas, en Santiago. Participaron sobre 300 especialistas, que partieron sobre las 12.15 de la Alameda y, tras recorrer Porta Faxeira, Franco y la Rúa do Vilar finalizaron pasadas las 13.00 horas, en Praterías, donde leyeron un documento reivindicativo. «Seguimos agardando polo tratamento eficaz, que todo o mundo coñece: financiamento e xestión axeitada», resaltaban, tras aludir a sus reivindicaciones de más personal, medios y tiempo para dedicar a la consulta. La movilización la promovía la Asamblea das áreas sanitarias, que persisten en la idea de convocar una huelga los días 26 y 27 de noviembre, según confirmaron. Parte de quienes participaron vestían batas blancas. También portaban carteles en los que aludían a su unidad: «Todos xuntos defendendo a atención primaria».

Durante la marcha corearon consignas como «Primaria digna e de calidade», «Todos xuntos coa atención primaria», «Soluciones, no más reuniones», «Máis tempo para os doentes», «10 minutos por doente non é suficiente», «Atención primaria, garantía de saúde» o «Primaria unida jamás será vencida».

«Levamos anos anunciando una situación de sobrecarga asistencial que pasou de ser puntual a habitual», denunciaron. Reprobaron que se considere la atención primaria como la «filla pobre da sanidade». En la alocución final enfatizaron que «estamos cansos de escoitar a importancia da atención primaria, que é o eixo vertebrador do sistema, a porta de entrada, a sala de estar, a guía dos doentes no seu transitar polo, tantas veces hostil, sistema sanitario. Estamos a carón das persoas e da comunidade».

El comunicado, leido por el médico compostelano Jesús Sueiro, finalizó con estas palabras: «O tempo e a paciencia dos profesionais esgótase. A poboación incrementa as queixas frente a un modelo sanitario que venden como modélico e precisa xa un cambio de orientación e un pulo da atención primaria. Non pedimos privilexios. Só queremos dar, devolver á sociedade e aos nosos pacientes todo o que nos deron, co seu traballo, co seu esforzo. Non olvidamos que o sistema de saúde se financia cos impostos de todos e o noso compromisso coa cidadania obriga a reclamar unha atención primaria digna».