Un paciente se encadena en el Clínico de Santiago para exigir que le adelanten una cita

La Voz de Galicia Joel Gómez

Santiago 02/09/2019 10:46 h

J. M. G., un compostelano que reside en Portosin, se ha encadenado a primera hora de esta mañana en el Clínico de Santiago, junto a la cafetería, para exigir que le adelanten una cita y que le operen antes de octubre del 2020.

Afirma que desde hace unos meses, desde que le realizaron una prueba en la unidad del dolor, padece dolores horribles y necesita usar bastón, por lo que no puede esperar más.

Ahora mismo está pendiente de una cita, el 10 de febrero del 2020, en la Unidade da Dor; y otra consulta especial, el 16 de octubre también del año próximo, en Traumatología y cirugía ortopédica.

J. M. G, explica que en el 2013, tras una serie de pruebas que le habían practicado ya desde el año anterior, le diagnosticaron una bursitis en las caderas. «Fixen moitas probas, e por dúas veces me dixeron que me ían operar. As dúas veces, dous días antes de ir a quirófano interrumpiron as operación e mandaron que fixese máis probas. A última foi o día 26 de febrero deste ano, na Unidade da Dor, onde me fixeron unha infiltración con anestesia epidural. Ao segundo día notei unha dor horrible. A partir de aí teño que andar cun bastón e teño unhas dores case insoportables. Fun alí a mandaron facer outras probas, un TAC e unha electromiografía, e cando pedín cita para que me desen os resultados desas probas, deron para febreiro e outubro do 2020». Después aún se decidirá si le operan o no, explica, y no puede esperar tanto, insiste.

J. M. G. se halla en la entrada principal del Clínico, con unas cadenas y un cartel en el que explica las principales fechas de su problema, con el lema «Paciente abandonado». Personal del Clínico contactó con él por la mañana para revisar su situación, pero no le ofrecieron una solución que considerase satisfactoria y mantiene su protesta.