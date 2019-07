La lista de espera quirúrgica del Sergas se reduce a 56,4 días, el mejor dato de la serie histórica

0

La Voz de Galicia Juan Aceiro, I.C.

Santiago / La Voz 19/07/2019 14:23 h

Los servicios sanitarios de Galicia continuaron reduciendo los tiempos de espera en todas sus áreas en el primer semestre de este año. Según Antonio Fernández-Campa, gerente del Sergas, la atención en primeras consultas se situó en casi 37,6 días, frente a los 40 del año anterior, mientras que las pruebas diagnósticas y las operaciones quirúrgicas obtuvieron sus mejores resultados de la serie histórica, 59,1 y 56,4 días de espera, respectivamente. Los gallegos tienen que esperar ahora una media de 3,4 días menos que en el primer semestre del 2018 para ser operados.

Entre los datos más reseñables se encuentra la reducción del tiempo de espera en consultas, situándose en 37,6 días. Fernández-Campa señaló que «se atopa moi por debaixo dos 45 días marcados polo Sergas, e uns 20 días por debaixo da media do servizo nacional, que se atopa nos 57 días». En total, se realizaron unas 2.800.000 consultas en los hospitales gallegos, de las cuales un 84 % fueron de origen médico, mientras que el 16 % restante fueron atendidas, sobre todo, en enfermería y farmacia.

Del total de consultas gestionadas, es significativo el crecimiento de las no presenciales. Antonio Fernández-Campa apuntó que «neste semestre o seu incremento foi dun 25 %, unhas 16.000 consultas máis que no 2018, grazas á facilitación da accesibilidade á cidadanía aos servizos externos do Sergas». Respecto a la vías de atención rápida, «aquelas que precisan dunha derivación rápida de atención primaria aos hospitais», cerca de 8.700 pacientes fueron tratados por este método, y su tiempo de espera se mantuvo en unos 6 días. De estos casos, el 51 % fueron casos de mama y de colon, y un 26 % de pulmón y de próstata.

En cuanto al área de pruebas diagnósticas, el tiempo medio mantuvo el mismo dato del 2018, unos 59,1 días, que según la serie histórica, «continúa sendo o mellor resultado nos rexistros do Sergas», señaló Fernández-Campa. En total, se realizaron más de 1.800.000 pruebas, cerca de 190.000 más que el pasado año, lo que supuso «preto de 1.500 probas máis ao día». De estas consultas, casi el 68 % correspondieron a pruebas de radiología, área que incluye las pruebas de radiología convencional, ecografías y TAC, y mantuvo su tiempo de espera en unos 51 días.

Respecto a las diferentes áreas quirúrgicas, la media global de tiempo de espera se redujo en 3,4 días respecto al 2018, situándose en 56,4 días y «recollendo por segundo ano consecutivo o mellor dato da serie histórica, que xa se cumprira anteriormente con 56,8 días». Durante el semestre, se practicaron más de 112.000 intervenciones, de las que el 54 % fueron atendidas en ambulatorios y el 46 % restante se derivó a hospitales. De todas las intervenciones, solo un 15 % fueron practicadas sin programación previa. En cuanto a las operaciones de prioridad 1, el tiempo de espera media se mantuvo en 16 días, muy por debajo de los 30 marcados por el Sergas como máximo.