CA fracasa en su intento de reordenar el ámbito del antiguo colegio Peleteiro

santiago / la voz 16/07/2020 23:45 h

Cualquier posible cambio en la actual ordenación de la finca del antiguo colegio Peleteiro habrá de quedar para el nuevo mandato. Aunque Compostela Aberta intentó dejar ayer atado un convenio con la Sareb (su actual propietaria) que reducía edificabilidad y usos comerciales y priorizaba el residencial, la abstención de populares y socialistas lo hicieron inviable tras un debate que concluía con un contrariado Martiño Noriega. A las intervenciones políticas le había precedido la de una portavoz de vecinos y comerciantes del Ensanche (y de Agadea) para demandar el apoyo de todos los grupos al desarrollo de ese enclave con un impacto comercial «que complemente e non absorba» al sector. El uso comercial se reduciría de 12.000 metros cuadrados del ordenamiento vigente a 3.500, para satisfacción de los establecimientos de la zona al alejar el fantasma de un posible centro comercial.

Es el cambio esencial de una propuesta que también conlleva la anulación del uso hotelero, la merma de la edificabilidad total (de 23.500 a 19.900 metros) y la dedicación de la restante (15.500) a residencial, triplicando los 4.500 iniciales. E incluiría un 20 % de vivienda protegida. La propuesta mantiene la dotación de aparcamiento y la cesión al Concello de 900 metros cuadrados construidos (en parte para un centro de día) y la plaza pública de 1.400 metros cuadrados en el patio del antiguo colegio.

El debate no estuvo tanto en el alcance de esa modificación y en la necesidade del desarrollo de la pieza, sino en su grado de concreción y en la falta de diálogo de CA y de garantías jurídicas para su tramitación. Ahí centraron sus críticas PP y PSOE, que preguntaron por las plusvalías que generaría esa reordenación y las compensaciones para el Concello. No las ven en el convenio.

Aunque no discute que la merma del uso comercial va «polo camiño correcto», Agustín Hernández censuró un proyecto que no ve «coherente, claro e preciso», pero sobre todo que CA, expuso, no tratase con la oposición la ordenación de una pieza «emblemática» cuando el gobierno solo no tiene votos suficientes.

«Eu non teño claro que o proxecto que presentan sexa o mellor», dijo Paco Reyes, quien echó en falta informes económicos y jurídicos que identifiquen cuestiones como la titularidad de las plazas de aparcamiento que llevaría el proyecto. Demandó que CA dejase el tema sobre la mesa, para la próxima corporación.

En esa misma línea apuntó el PP, aunque Noriega no estaba por esas. «Non imos pór ao raposo a coidar ás galiñas», le dijo a Hernández al tiempo que defendía un proyecto que el edil de Urbanismo, Jorge Duarte, admitió que podía ser «mellorable con máis tempo», hasta su aprobación definitiva. Ayer se trataba de la inicial. «Esta é unha proposta non especulativa, dimensionada aos tempos que corren e unha proposta de cidade», defendió el alcalde, cuestionando el interés de PP y PSOE por dejar su reordenación para el nuevo mandato. Noriega acusó a Reyes de ejercer en los últimos meses de «ventrílocuo de Bugallo», el candidato socialista: «Tumbaron os orzamentos, o Plan Especial e a finca do Espiño». Previamente, Duarte le reprochaba «facer oposición á cidade» desde que «Bugallo anunciou a súa volta».

Al margen de esa dialéctica, el BNG avaló la propuesta. Aunque hay aspectos que ve mejorables, apoya la reducción de uso comercial y defiende que toca resolver esa pieza del Ensanche ante el riesgo de que pueda prosperar con la actual ordenación.

Visto bueno a la reasignación de fondos para Clara Campoamor

La abstención fue también la posición del PP y el PSOE en los otros puntos urbanísticos, los referentes a la aprobación definitiva de los estudios de detalle en dos ámbitos del ARI de Vite al entender que CA no dio respuesta adecuada a las alegaciones formuladas por los vecinos. Prosperaron, como los cinco expedientes modificativos de crédito, entre ellos el que reasignará 103.000 euros para completar la aportación municipal para la reforma del vial Clara Campoamor. Raxoi deberá asumir el 20 %. El 80 % irá con cargo a fondos europeos del programa Edusi. Al inicio del pleno intervino una vecina de Alfredo Brañas para reclamar medidas contra el ruido de la movida, con ocasión de la formulación de un ruego del PP.

El último pleno ordinario para un tercio de la corporación

El de ayer fue el último pleno ordinario para un tercio de la corporación, ocho ediles. Entre ellos el portavoz socialista, Paco Reyes, y la cara más visible del BNG hasta hace unos meses, Rubén Cela. Ambos dejarán la actividad municipal junto con los 5 concejales del PP y el único de CA que tampoco serán candidatos. Prácticamente todos aprovecharon sus intervenciones en la sesión para despedirse. Y todos coincidieron en apuntar el privilegio de representar a la ciudadanía. Sin embargo, no será la última vez que se vean en el salón de plenos. Noriega no descartó que todavía pueda haber algún extraordinario para algún modificativo de crédito. Pero al menos sí quedan dos extraordinarios, aunque de trámite: el de aprobación de las últimas actas y el de la elección de las mesas electorales para el 26M.