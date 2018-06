Errejón: «Las primarias del PP se han convertido en una especie de competición a ver quién es más ultra»

0

La Voz de Galicia

Santiago 29/06/2018

El diputado y fundador de Podemos Íñigo Errejón dijo esta mañana en Santiago que las primarias del PP se habían convertido en una especie de competición «a ver quién es más ultra». Lo afirmó en relación a unas declaraciones de María Dolores de Cospedal en las que la candidata a las primarias del PP proponía la ilegalización de partidos nacionalistas que apoyasen cuestiones ilegales.

A entender de Errejón, «con la sentencia de la Gürtel todavía coleando, yo sería muy cuidadoso al hablar de partidos políticos que proponen ilícitos porque los tribunales están diciendo de forma reiterada que el Partido Popular en comunidades enteras, no un señor ni dos ni tres, y el PP de toda España, ha sido una organización que ha delinquido». Errejón se pregunta cómo, siendo «un escándalo de corrupción» lo que provocó «que Rajoy se haya tenido que volver a Santa Pola como registrador de la propiedad» los candidatos de las primarias no hablan de sus propuestas para acabar con esa corrupción.

En su visita a la comunidad en la que Podemos experimentó su primera alianza con los partidos nacionalistas, Errejón no quiso opinar sobre las tensiones entre la formación morada y En Marea. Dijo respetar las decisiones del espacio nacionalista porque «no vamos a ser nosotros desde Madrid los que digamos cómo se tiene que dar esa relación». Y en cuanto a que Pablo Iglesias no hubiese mencionado a Galicia en su discurso de investidura, lanzó su visión particular sobre lo que para él es una nación histórica: «Para mí una nación no tiene que ver con el pasado sino con el futuro, con la voluntad de sus ciudadanos de constituirse y con la expresión de una mayoría de los ciudadanos que quieren serlo. Yo creo que hay una reivindicación claramente nacionalista en Galicia que nosotros siempre hemos respetado y hemos ofrecido cauces para expresarla políticamente».

Íñigo Errejón visitó hoy la Facultade de Ciencias Política de Santiago para apadrinar a su última promoción de graduados e impartir una conferencia que tituló Crisis de hegemonía y horizonte político.