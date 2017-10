En Marea quiere liderar un frente político en Galicia para desarrollar un Estatuto «obsoleto»

0

Tras solidarizarse con las personas heridas por las cargas policiales, el líder de En Marea, Luís Villares, invitó a Galicia a tomar ejemplo de lo ocurrido en Cataluña y manifestó la intención de su formación de «liderar» un frente político «amplo» para articular una mayoría «que sexa capaz de dar unha solución dialogada». Para Villares, el primer paso pasa por tener «un interlocutor» diferente en el modelo de Estado, ya que a su entender, «Rajoy está inhhabilitado». Y como Galicia no puede quedar al margen de lo que ocurre, que no es solo un problema catalán, «debe ter un tratamento á altura das circunstancias» que pasa por renovar «un marco estatutario que está sen desenvolver e obsoleto». Sin embargo, Villares declinó firmar un papel en blanco en relación a la propuesta del BNG de poner en marcha un proceso que culmine en una república gallega. Villares cree que debe ser En Marea quien lidere el proceso «xa que temos unha ruta propia». En ese contexto, dijo, «non habería problema para entendernos co PSOE e co BNG».

Anova, por su parte, se desmarca de las fuerzas que creen que lo ocurrido ayer en Cataluña fue una movilización social. Antón Sánchez y Gladys Afonso,horas después de su regreso como observadores del proceso, puntualizaron que para Anova lo que se celebró fue «un referendo con todas as garantías posibles, e se non houbo máis foi porque o Goberno español non o permitiu». Antón Sánchez aseguró que «a República catalana é imparable» y ratificó, una vez más, el fracaso «do réxime do 78».