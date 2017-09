Miguel Tellado, del PP: «Galicia necesita máis PSdeG e menos En Marea»

0

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago 29/09/2017 14:08 h

El presidente de la Xunta presentará la próxima semana durante el Debate do Estado da Autonomía medidas orientadas a la reducción de impuestos y precios públicos y al refuerzo de los servicios sociales. Serán dos de los «fíos» conductores que defenderá Feijoo, según adelantó el secretario general del PPdeG, Miguel Tellado. El alivio de la carga fiscal de los gallegos se incluirá en varias propuestas que se van a desarrollar en los próximos meses y para las que el grupo parlamentario querría obtener el apoyo de la oposición.

En concreto, el dirigente hizo un llamamiento a los socialistas para que dejen de «cometer erros» que son «oportunidades» para En Marea. Tellado fue tajante al asegurar que «Galicia necesita máis PSdeG e menos En Marea», formación esta última a la que acusó de haber llevado su proyecto político a la senda «do insulto e a descualificación» y que no tienen nada que ofrecer que no sea «beirismo sen Beiras, que é o mesmo que o chavismo sen Chaves», puntualizó. En el PPdeG no hay favoritos para liderar del PSdeG, pero sí sospechan que el que salga elegido va a tener dificultades para dirigir el partido, al que animó a explorar acuerdos «en cuestións clave, como defenden voces internas».