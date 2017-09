Feijoo defiende su primer año de legislatura en la clausura del congreso de Novas Xeracións

0

La Voz de Galicia Elisa Álvarez

23/09/2017 15:20 h

Feijoo cerró el décimo congreso de Novas Xeracións, en el que salió elegido como presidente Adrián Pardo con el 86 % de los votos, y lo hizo presumiendo de su primer año de legislatura que se cumple el próximo 25 de septiembre. Defendió los logros en sanidad, educación y servicios sociales pese a sufrir aún los coletazos de la crisis. «Chegamos a fin de mes con menos diñeiro, e facemos máis cousas que eles cando tiñan máis diñeiro», dijo en alusión al bipartito.

Hubo agradecimientos a Albor, quien estaba previsto que acudiese pero no lo hizo al encontrarse indispuesto, y a Manuel Fraga. Pero sobre todo estuvo presente Cataluña. Recordó el presidente de los populares gallegos que Adrián Pardo será un referente de los jóvenes «que non calan ante o pensamento único», y versionando una canción de Víctor Manuel afirmó, «en Cataluña caben todos ou non cabe nin Dios».

Feijoo arremetió contra el populismo y contra las mareas y recordó que «cambiar algo incumprindo o procedemento para facelo é unha involución democrática».