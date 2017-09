Feijoo defiende el control de los Mossos por parte de Interior

0

23/09/2017

Alberto Núñez Feijoo no ve nada «atípico» en la decisión de Interior de asumir la coordinación de los Mossos de Esquadra. En la clausura del décimo congreso de Novas Xeracións, el presidente de la Xunta defendió que todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, y por tanto Ertzainza, Mossos y Policía Autonómica Galega, defienden la legalidad «e están a disposición do Estado». Tampoco cree que este control genere más conflictividad en Cataluña, sino todo lo contrario, «xa que é unha defensa das institucións catalás e do Estatut catalán», concluyó.

En el congreso de Novas Xeracións salió elegido Adrián Pardo con el 86 % de los votos.