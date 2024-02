¿Por qué ya no se puede acceder a Instagram desde el ordenador del instituto?

Un niño consulta un ordenador del programa E-dixgal ALBERTO LÓPEZ

El uso de los móviles quedó formalmente prohibido en los centros educativos gallegos desde la vuelta de las vacaciones de Navidad. Desde entonces, se ha hablado mucho de las ventajas e inconvenientes de esta medida, que busca sobre todo rebajar la dependencia de estas tecnologías en los adolescentes. Pero de lo que no se ha hablado tanto es del uso que los estudiantes de entre 10 a 18 años hacen de los otros dispositivos electrónicos que utilizan en el aula, que en el caso de los centros educativos públicos son ordenadores ultraportátiles que la consellería de Educación cede en régimen de préstamo. En total son 64.200 alumnos de los 630 colegios e institutos gallegos que están adheridos al programa E-Dixgal, el entorno virtual de aprendizaje que incluye recursos para todas las materias: en algunas sustituyen totalmente a los libros de texto tradicionales, mientras que en otras se utilizan como complemento de estos.

Hasta finales del curso pasado, cualquier usuario de estos portátiles tenía capado el acceso a determinadas páginas web cuando navegaba desde el propio centro educativo, a través de la red corporativa de la Xunta, que ya no les deja acceder a contenidos inapropiados; sin embargo, desde su casa, cada alumno podía acceder a cualquier contenido. «Dado que se detectou que en ocasións se conectan á rede da internet doméstica sen supervisión familiar, instalouse unha nova aplicación que dá ás familias maior seguridade sobre o coidado e benestar dixital dos seus fillos», explican desde la consellería Educación. Por esta razón, muchos estudiantes descubrieron que en el último mes ya no podían acceder a webs como Instagram o TikTok desde su ordenador escolar. Esto permite limitar la actividad a los contenidos educativos, «evitando accesos non autorizados a sitios con información sensible ou que non son axeitados para o alumnado», subrayan desde el departamento autonómico.

La aplicación, que se testó ya en algunos centros educativos de manera satisfactoria en el mes de diciembre, se ha ido cargando progresivamente de manera automática en todos los portátiles E-Dixgal a lo largo del mes de enero; así ahora permite filtrar la actividad de los equipos informáticos, evitando accesos no autorizados.

En cuanto a los contenidos didácticos, es cada centro educativo el que escoge cómo emplear estos recursos y cómo combinarlos con otras metodologías tradicionales, como libros o fichas, «sempre tendo en conta que a adquisición da competencia dixital é transversal a todo o currículo», remarcan desde Educación. En cualquier caso, el departamento que dirige Román Rodríguez ha elaborado una Guía de boas prácticas al que tienen acceso desde los centros educativos, con enlaces a documentos e informes de referencia en identidad y competencia digital, y que aborda los diferentes recursos tecnológicos y tradicionales de las aulas que tienen implantado este sistema, «coas múltiples posibilidades de aproveitamento da educación dixital para novos enfoques metodolóxicos», explican.

Un candado seguro para los menores en webs violentas, porno o de apuestas en línea Olga Suárez

Refuerzo de las competencias digitales

Pero además de prohibir los dispositivos móviles en todo el horario escolar y bloquear contenidos inapropiados desde los ordenadores de los alumnos, Educación tiene en marcha otras iniciativas para reforzar el uso seguro y responsable de internet, así como evitar los riesgos asociados al ciberacosos. En este sentido, cuenta con dos programas, uno para estudiantes de entre segundo y cuarto de la ESO, Iniciación segura á pegada dixital, en el que participan más de 200 centros educativos; y otro para alumnos de quinto de primaria a primero de la ESO, y de FP básica, denominado Navega con Rumbo, que está más centrado en el uso responsable de las redes sociales entre alumnado, profesorado y familias. Porque además, la formación no va dirigida solo a los menores; el plan anual de formación del profesorado también incluye formación especializada para que los docentes conozcan las herramientas necesarias para su desarrollo profesional en un entorno cibernético seguro.