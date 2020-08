Galicia, terra meiga

La Voz de Galicia Jesús Garabato Rodríguez

24/08/2020 13:45 h

Madrid, nunha tarde de verán a mediados dos anos sesenta.

Ya puede pasar, adelante. Bienvenido a la capital, don Carlos. ¿Qué tal el viaje? Ah, y le ruego disculpe la tardanza en recibirlo, pero me encontraba atendiendo una llamada del gobernador civil, interesándose por las actividades previstas en nuestro ilustre Centro Gallego para celebrar el día del Santo Patrón. Además, nos ha concedido el honor de presidir, en representación del Caudillo, el acto en el que usted va a actuar mañana. ¿Qué le parece? Pero no se quede ahí de pie, siéntese, haga el favor. Ya me ha informado el secretario de su popularidad entre nuestros paisanos; aquellos que, como mis padres, no tuvieron más remedio que buscar un nuevo destino lejos de la tierra que los vio nacer. Mire, se lo digo con la mano en el corazón, es llevarme un pequeño trozo de empanada a la boca mientras el aterciopelado sonido de una gaita acaricia mis oídos y un amoroso torrente de nostalgia comienza a inflamar mis ojos y mi pecho sin misericordia. Pero hoy no nos pongamos melancólicos, don Carlos, y vayamos al asunto que le trae aquí. A ver, en este dosier dice que usted, aparte de cantar y tocar la gaita gallega, también suele contar anécdotas populares de nuestra bendita tierra, ¿no es así? Estupendo, nuestros socios e invitados van a pasárselo en grande. ¿Y, entonces, cómo quiere que lo presente mañana el animador de la gala? ¿Carlos Díaz Gestal está bien o tiene algún nombre artístico? ¿Pero qué dice? ¿Cómo que Carlos, o Xestal? ¿Está de broma? Eso es espantoso, suena fatal. ¿No pretenderá usted que yo permita que alguien que se hace llamar así actúe en representación de mi adorada Galicia? Ya solo faltaría que pretendiese cantar y relatar sus cuentecillos de pailanes en gallego.

Jesús Garabato Rodríguez. Músico. 55 años. A Coruña.