El viaje del pensamiento

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Miguel Cudeiro Guerreiro

01/08/2020 11:04 h

Algunos dicen que en una ciudad bañada por las aguas del río Sena yace una grandiosa y famosa edificación que representa el pensamiento parisino, siendo esta el diamante del collar de Francia. Pero uno no debe fiarse libremente de las opiniones ajenas, pues pueden estar exageradas o distorsionadas, sobre todo tratándose de la belleza o la espectacularidad de algo. Por eso debe verla uno con sus propios ojos.

Efectivamente, allí estaba. La inmensa torre plateada se aventuraba a explorar las alturas de la gran manta, que resplandecía, pulcra, vistiendo su característico vestido bañado de degradados y nubes. A su lado, unos inmensos jardines proporcionaban un hermoso pasillo en el que la construcción desfilaba ante la mirada incrédula de la gente. Pero no es de extrañar, pues, según dicen ciertos escritores de importancia, todo es posible en la conocida como ciudad del amor.

En la cumbre del símbolo parisino vive un viajero anónimo y experimentado; un antiguo hombre de épocas olvidadas. Desde allí, observa a diario todos los asuntos de la ciudad: niños jugando en un parque, una reunión electoral, algún que otro accidente de tráfico… Y también ve a cientos de personas que, cegados ante el diseño de Eiffel, son incapaces de apreciar un detalle tan importante como que hay un hombre en su cima.

Ven pero no observan. Oyen pero no escuchan. Disfrutan pero no sienten. Uno por uno, contemplan las vistas y elogian los jardines, cada uno de su forma y en su idioma. Se sacan una foto, la suben a una red social y se van. Escriben un mensaje superficial con palabras profundas.

Y día a día, el anciano sigue observando, buscando en la multitud a una persona que le releve el puesto. Una persona que no saque fotos, que no elogie los jardines y que no escriba mensajes. Una persona a la que le guste más el viaje que haber presumido del mismo. Y el día en el que esa persona llegue, se situará en lo más alto, por encima de cualquier sistema.

Miguel Cudeiro Guerreiro. Estudiante. 15 años. Pontevedra